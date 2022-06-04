EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Посол США в Киеве: только Украине решать, как далеко полетят наши ракеты

Мир

Дальность "работы" ракетных установок, поставляемых США, будет зависеть от украинцев.

Посол США в Киеве: только Украине решать, как далеко полетят наши ракеты

Так заявила новый посол Вашингтона Бриджит Бринк, опровергнув таким образом заверения Джо Байдена и Энтони Бликена в том, что главное условие для поставки РСЗО HIMARS одно — "не наносить ими удары по территории России" и что "Киев это твёрдо пообещал".

Бринк, которая вступила в должность в четверг, 1 июня, провела пресс-конференцию сразу после вручения верительных грамот президенту Украины Владимиру Зеленскому, где заявила, что ее миссия в Киеве — "помочь Украине одержать победу над российской агрессией”.

Отвечая на вопрос о системах залпового огня HIMARS, которые США поставляют Киеву в рамках пакета военной помощи в размере $700 млн, она и сообщила, что "сама дальность будет зависеть от украинской стороны" и что США не будут "регулировать” дальность полета HIMARS.

Напомню, согласно сообщению Пентагона, четыре пусковые установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) были "предварительно размещены” в Европе.

"Они будут укомплектованы боевыми боеприпасами — ракетами заграждения с дальностью 32-60 километров, а не 300-километровые баллистические снаряды, которые HIMARS также способен запускать", — уверяли в военном ведомстве США.

"Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за пределами её территории, — написал Байден в статье для New York Times. А госсекретарь США сказал, что у США есть украинские обещания, что такой атаки не произойдет, и они им "безоговорочно верят":

"Украинцы дали нам гарантии, что они не будут использовать эти системы против целей на российской территории, — сказал Блинкен. — Между Украиной и США, а также с нашими союзниками и партнерами существует прочная связь доверия”.

Киев: никто нам не указ

На Украине не замедлили воспользоваться "разрешением" американского посла, чтобы сделать громкие заявления.

"Украина будет использовать поставляемые США ракетные системы для нанесения ударов по российской территории, если сочтет такие атаки необходимыми", — сказал советник президента Украины Алексей Арестович.

Отвечая на вопрос о том, распространяются ли ограничения на использование ракетных систем, поставляемых США, на Крым, он заявил, что полуостров принадлежит Украине и на основании этого, если понадобится, то удары будут нанесены.

Заявление Арестовича перекликается с заявлением другого украинского политика. По словам нардепа Егора Чернева, российские самолеты и военные, дислоцированные на территории России, являются "законными целями”:

"Мы взяли на себя определенные обязательства, но никто не может гарантировать, куда ударит ракета. У Киева есть собственное оружие, такое как гаубицы, самоходные орудия, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка", которые могут достигать таких целей ", — сказал он местным журналистам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Политолог: Запад готовит Украине ловушку
Куратор: Любовь Степушова
Темы пентагон джо байден энтони блинкен
Новости
Экс-омбудсмен Украины Денисова купила элитную недвижимость в Швейцарии
Подозреваемый в убийстве дочери замминистра строительства даёт показания
Кедми: Эрдоган плюёт на США и начинает спецоперацию на севере Сирии
Куксенкова: произошёл ночной обмен тел погибших — "160 на 160"
Силы ДНР подавили три огневые точки боевиков в районе Водяного
Французы о судьбе Зеленского: "Мяснику Украины либо пожизненное, либо устранить"
Володин о новых санкциях: Запад выбирает между "плохим и очень плохим сценарием"
В Мариуполе горожане помогли властям ДНР найти чертежи ''Азовстали"
Китайцы об инфляции в ЕС из-за антироссийских санкций: "Неловкая ситуация"
Маск сокращает штат на 10% из-за "плохого предчувствия" о состоянии экономики
Популярное
Силовые структуры
Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard

Российская винтокрылая машина Ка-52 всё чаще попадает в сводки по спецоперации на Украине. Армейская авиация наносит удары.

Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard
Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине
Силовые структуры
Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась
Общество
Песков о санкциях Евросоюза против дочери Лизы: "У неё раскрываются глаза"
Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Военные новости
Кадыров и Шойгу договорились ускорить СВО. О чём шла речь
Силовые структуры
В США признали неприятную правду: Россия побеждает на Украине
Танковый взвод ВСУ попался на тактическую уловку и был уничтожен за две минуты
Силовые структуры
Танковый взвод ВСУ попался на тактическую уловку и был уничтожен за две минуты
Последние материалы
Куксенкова: произошёл ночной обмен тел погибших — "160 на 160"
Силы ДНР подавили три огневые точки боевиков в районе Водяного
Французы о судьбе Зеленского: "Мяснику Украины либо пожизненное, либо устранить"
Володин о новых санкциях: Запад выбирает между "плохим и очень плохим сценарием"
В Мариуполе горожане помогли властям ДНР найти чертежи ''Азовстали"
Китайцы об инфляции в ЕС из-за антироссийских санкций: "Неловкая ситуация"
Лукашенко посочувствовал Зеленскому, которого угораздило поссориться с военными
Маск сокращает штат на 10% из-за "плохого предчувствия" о состоянии экономики
Количество пострадавших на протестах в Ереване увеличилось до 60 человек
МИД ЛНР: республика разработает устав трибунала для суда над националистами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников