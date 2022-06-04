Посол США в Киеве: только Украине решать, как далеко полетят наши ракеты

Дальность "работы" ракетных установок, поставляемых США, будет зависеть от украинцев.

Так заявила новый посол Вашингтона Бриджит Бринк, опровергнув таким образом заверения Джо Байдена и Энтони Бликена в том, что главное условие для поставки РСЗО HIMARS одно — "не наносить ими удары по территории России" и что "Киев это твёрдо пообещал".

Бринк, которая вступила в должность в четверг, 1 июня, провела пресс-конференцию сразу после вручения верительных грамот президенту Украины Владимиру Зеленскому, где заявила, что ее миссия в Киеве — "помочь Украине одержать победу над российской агрессией”.

Отвечая на вопрос о системах залпового огня HIMARS, которые США поставляют Киеву в рамках пакета военной помощи в размере $700 млн, она и сообщила, что "сама дальность будет зависеть от украинской стороны" и что США не будут "регулировать” дальность полета HIMARS.

Напомню, согласно сообщению Пентагона, четыре пусковые установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) были "предварительно размещены” в Европе.

"Они будут укомплектованы боевыми боеприпасами — ракетами заграждения с дальностью 32-60 километров, а не 300-километровые баллистические снаряды, которые HIMARS также способен запускать", — уверяли в военном ведомстве США.

"Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за пределами её территории, — написал Байден в статье для New York Times. А госсекретарь США сказал, что у США есть украинские обещания, что такой атаки не произойдет, и они им "безоговорочно верят":

"Украинцы дали нам гарантии, что они не будут использовать эти системы против целей на российской территории, — сказал Блинкен. — Между Украиной и США, а также с нашими союзниками и партнерами существует прочная связь доверия”.

Киев: никто нам не указ

На Украине не замедлили воспользоваться "разрешением" американского посла, чтобы сделать громкие заявления.

"Украина будет использовать поставляемые США ракетные системы для нанесения ударов по российской территории, если сочтет такие атаки необходимыми", — сказал советник президента Украины Алексей Арестович.

Отвечая на вопрос о том, распространяются ли ограничения на использование ракетных систем, поставляемых США, на Крым, он заявил, что полуостров принадлежит Украине и на основании этого, если понадобится, то удары будут нанесены.

Заявление Арестовича перекликается с заявлением другого украинского политика. По словам нардепа Егора Чернева, российские самолеты и военные, дислоцированные на территории России, являются "законными целями”:

"Мы взяли на себя определенные обязательства, но никто не может гарантировать, куда ударит ракета. У Киева есть собственное оружие, такое как гаубицы, самоходные орудия, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка", которые могут достигать таких целей ", — сказал он местным журналистам.

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