По примеру "большого брата": тяжёлое вооружение Киеву поставят ещё две страны

После того, как президент США Джо Байден в среду объявил о новом пакете военной помощи Украине, в рамках которого Вашингтон поставит Киеву системы залпового огня HIMARS, верные сателлиты Штатов решили последовать их примеру.

Что положено Юпитеру, положено и быку

Сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что его страна поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, способные поражать цели на дальностях до 80 километров.

"Поставка этого оружия обеспечит значительный импульс в возможностях украинских сил", — отметил министр, добавив, что решение британского правительства "было тесно скоординировано с инициативой США по поставке Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS — варианта пусковых установок, которые будут предоставлены Лондоном" (цитата CNN)

Уоллес уточнил, что решение "изменить поддержку Украины" продиктовано "изменением тактики России":

"Новые поставки высокоуровневого оружия позволят украинской стороне лучше защитить себя от российской дальнобойной артиллерии. Мы (Великобритания) не только поставим Киеву РСЗО, но и научим украинские войска использовать их для максимальной эффективности этого оружия".

К слову, по данным телеканала CNN, ссылающегося на "источник, знакомый с этим вопросом", прежде, чем принять решение о поставках РСЗО M270, Лондон обращался к Вашингтону с просьбой о разрешении на отправку на Украину современных ракетных комплексов средней дальности:

"Переговоры между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом о поставках M270 американского производства состоялись в среду утром и были продолжены в четверг министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам источника, эта мера нуждалась в официальном одобрении североамериканской страны из-за экспортных правил".

В материале CNN отмечено, что HIMARS, которые будут предоставлены Киеву Вашингтоном, и РСЗО, которые поставит Лондон, имеют схожие характеристики, но первые представляют собой более легкую версию, которая перевозится на колесном шасси, а вторые (РСЗО) — на гусеничном ходу, что делает их "медленнее, но надёжнее".

"HIMARS способны развивать скорость выше 80 км / ч, предоставляя украинским силам возможность стрелять и убегать, прежде чем их обнаружат российские беспилотники. Более того, это оружие может стрелять сразу шестью ракетами, в отличие от РСЗО, которые могут запускать вдвое больше", — уточняет издание.

Исключительное доверие

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Киев пообещал Вашингтону не использовать американское оружие для нападения на российскую территорию:

"Между Украиной и США, а также нашими союзниками и партнерами существует сильная связь доверия", — похвастался Блинкен.

Напомним, Байден довольно долго не решался дать отмашку на поставку Украине ракетных комплексов дальнего действия, опасаясь, что Киев "жахнет" из них по территории России, и в Москве это расценят, как вступление США в конфликт. То есть, как начало прямого противостояния двух стран.

Дурной пример заразителен для Германии

Вдохновившись решительностью США в деле поставок оружия Украине, Германия решила не отставать.

Выступая в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что "в течение месяца вооруженные силы Украины должны быть готовы к поставкам дальнобойных артиллерийских ракетных систем из запасов бундесвера, которые с соответствующими боеприпасами могут поражать цели даже на расстоянии 300 км".

Как уточнил Шольц, речь идёт о поставке Киеву современной зенитной системы Iris-T (инфракрасная система обработки изображений с контролем хвоста/вектора тяги) — "самой современной зенитной системы, которой обладает Германия":

разработанные Diehl BGT Defence ракеты класса воздух-воздух для истребителя Eurofighter могут достигать самолетов или крылатых ракет, находящихся на большой высоте.

По словам канцлера ФРГ, это позволит Украине защитить "целый большой город" от ударов российской авиации.

Кроме того, Германия предоставит Украине "ультрасовременный радар определения местоположения".

"Это в добавление к, более чем, 15 миллионам патронов, сотням тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин, — подчеркнул Шольц. — А также к взрывным материалам, пулеметам и десяткам грузовых автомобилей с материалами для защиты от беспилотников".

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