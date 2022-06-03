Арестович пригрозил обстрелом Крыма из американских РСЗО

Украина готова обстреливать Крым поставленным из США американским вооружением, "если будет такая необходимость". Такое заявление сделал советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.

Так он ответил на вопрос, распространяются ли на полуостров ограничения применения американских РСЗО HIMARS.

Напомним, президент США Джо Байден, говоря о поставках дальнобойных РСЗО, заявил, что они не будут использоваться для ударов по территории России. Но дело в том, что Украина Крым российской территорией не считает.

"Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость", — сказал советник в интервью сайту "Политека".

Кроме того, Арестович заявил, что удары по Крыму Украина уже наносила, правда не уточнил, о чём идёт речь.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал "неприятные сюрпризы" для России.