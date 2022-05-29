Британские журналисты об особенностях освещения "украинской темы" в западных СМИ

Крупнейшие британские СМИ односторонне освещают украинский конфликт и прилагают массу усилий, чтобы оправдать киевских неонацистов.

Об этом RT рассказал международный редактор британской газеты The Morning Star Стив Суини, который недавно вернулся из Львова. Целью своей поездки он назвал желание своими глазами увидеть происходящее на Украине, потому что британские СМИ рассказывают, как под копирку.

"У вас есть Times, the Telegraph, the Guardian, BBC, Sky News, Channel 4, которые действительно производят идентичные репортажи из Киева и Львова, которые совсем не отклоняются от правительственной линии, от линии НАТО о том, что происходит в конфликте Украины с Россией", — сказал журналист-международник.

Особенно его возмутил тот факт, что в западной прессе вообще и в британской в частности "предпринимаются большие усилия, чтобы обелить или реабилитировать "Азов"* как-либо не имеющий никакого влияния на Украине, либо состоящий просто непонятых националистов".

Суини даже назвал репортаж Би-би-си о батальоне "Азов"* "мастер-классом по отрицанию фашизма".

Редактор Morning Star описал то, что он видел во Львове:

"Сам город был по существу полон фашистов и наемников, а также людей в военной форме, которые используют гражданские транспортные сети для въезда на Украину из Польши. Иностранцев в военной форме, которые говорят, что приезжают в Украину "убивать русских", встречают с распростертыми объятиями: им выкатывают красную дорожку, хлопают по спине и обращаются с ними как с героями ", — сказал он.

А вот ему самому, вопреки ожиданиям, журналистские корочки скорее мешали, чем помогали:

"Ко мне относились предвзято, спрашивали о моем бизнесе на Украине; подозревали, что я шпион, и предупредили, что меня арестуют и будут пытать. И всё это на полном серьёзе. Понятно было, что они потенциально готовы были убить меня”, — вспоминает Суини.

Риторика западных СМИ начинает меняться

Впрочем, кое-кто из западных журналистов, похоже, начинает потихоньку то ли прозревать, то ли переобуваться. На это обратила внимание британская журналистка Мэри Дежевски:

"А вы заметили, что мы перестали просыпаться под новости о последних победах героев-украинцев и провалах дикарей-русских? Заметили, как речи президента Владимира Зеленского с призывами к единению — в том числе последняя из них, адресованная плутократам в Давосе — получают всё меньше эфирного времени?", — задаёт она вопрос читателям Independent.

Впрочем, судя по содержанию статьи, журналистка особо не обольщается и вовсе не исключает, что западные читатели и зрители попросту устали от "обилия непонятных имён и незнакомых географических названий" и для них происходящее на Украине перестало быть интересным, потому и СМИ вынужденно подсократили количество репортажей оттуда.

Однако, есть и ещё один момент, отмечает Дежевски:

"Изменился не только объем информации об Украине в наших новостных СМИ, но и само их освещение. Я бы сказала, что изменения произошли с падением Мариуполя 17-18 мая".

То есть, по её мнению, освещать стало неинтересно, ведь Россия начала побеждать, а поддерживать информационно проигрывающую сторону, наверное, не очень интересно.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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