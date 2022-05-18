Распространится ли украинский конфликт на Приднестровье?

В то время как внимание мира приковано к Украине, в ещё одном европейском регионе ситуация становится взрывоопасной.

Конфликт, кажется, готов разразиться в Приднестровье — небольшой самопровозглашённой стране, граничащей с Незалежной, международно считающейся частью Молдавии.

Напомню, в конце апреля его столицу Тирасполь потрясла серия взрывов, а вблизи границы с звучали выстрелы. Пострадали несколько ключевых военных и инфраструктурных зданий:

Министерство государственной безопасности,

теле- и радиоцентр,

а также крупнейший склад боеприпасов в Восточной Европе.

Украинские политики и военные, желая отвлечь внимание от собственных проблем, предлагали Кишинёву "разобраться" с Приднестровьем и обещали захватить его за несколько часов.

Кому может быть выгодна эскалация в Приднестровье и как на развитие событий в регионе повлияет специальная военная операция России в Украине?

Причина воинственной риторики Киева по отношению к Тирасполю проста:

большинство жителей Приднестровья занимает пророссийскую позицию, и с начала 1990-х годов регион разорвал связи с Молдавией и опирается на поддержку Москвы. При этом географически ПМР находится близко к юго-западу Украины, гранича с Одессой и Винницей.

С первых дней российской спецоперации на Украине стало понятно: здесь — в Приднестровье — могут начаться провокации. И они не заставили себя ждать. После серии взрывов президент непризнанного государства Вадим Красносельский обвинил в них Украину:

"Мы знаем, откуда пришли террористы и куда они ушли потом. Уверяю вас, они не имеют никакого отношения к приднестровскому вопросу”, — сказал он.

С тех пор страна живёт в режиме "повышенной готовности". Вероятной целью провокаторов считается Колбасня — самое крупное хранилище боеприпасов в Восточной Европе и место дислокации российских миротворцев.

В нападениях обвинили Россию

Украинские политики поспешили откреститься от обстрелов территории Приднестровья, обвинив — по привычке — в этом Россию. И даже предложили Кишинёву помочь — ввести на территорию региона своих миротворцев (видимо, намекая, что армия у них огромная и солдат "на всех хватит).

Советник президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что нападения играют на руку России, подчеркнув, что Киев готов ввести в Приднестровье войска, если молдавское правительство об этом попросит:

"Мы можем управлять [Приднестровьем], если возникнет необходимость. Щелчок, и это сделано", — сказал он.

Сам же Владимир Зеленский поведал, что в интересах Москвы дестабилизировать регион, чтобы "угрожать Молдавии":

"Они показывают, что если Молдавия поддержит Украину, будут определённые шаги”, — сказал президент Незалежной.

Что дальше?

На сегодняшний день есть риск распространения украинского конфликта на Приднестровье. И втягивания в него других стран. Хотя бы потому, что это создание нового очага напряжённости выгодно Киеву. А там вряд ли остановятся — уж слишком велико желание создать "второй фронт" против России. И голос разума, подсказывающий, что ВСУ сегодня не в том положении, чтобы распылять силы, там услышан скорее всего не будет.

Хорошо ещё, что Кишинёв твёрдо стоит на том, что ему боевые действия не нужны. Совсем. И Европе остаётся уповать на то, что на провокации Киева (а они, несомненно, ещё будут) правительство Майи Санду не поддастся. И что Украина не рискнёт "без приглашения" Молдавии вторгнуться в Приднестровье, которое пока де-юре на международном уровне считается молдавской территорией.

Тем не менее нынешние события сделали приднестровский случай ключевым вопросом в европейской системе безопасности.

"Трудно делать прогнозы. Мы не знаем, чем закончится война и как она повлияет на политический климат и российско-украинские отношения”, — прокомментировал вице-премьер Молдовы Олег Серебрян.

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