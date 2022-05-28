Newsweek: Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине

Германия, Италия и Франция начали пересматривать позицию по украинскому вопросу в пользу мирного урегулирования конфликтной ситуации. Об этом сообщает внешнеполитический обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис.

По его словам, раньше лидеры этих государств вместе с политиками из США, Великобритании, Польши и стран Балтии требовали "стратегического поражения" РФ, однако сейчас Берлин, Рим и Париж выступают за мир.

"Германия, Италия и Франция всё больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине", — отметил автор материала.

Депетрис напомнил, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы. Журналист подчеркнул: президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится идея прекращения огня, но ему следует рассмотреть такой сценарий.

Как пояснил автор, западные лидеры, которые сейчас являются убеждёнными сторонниками киевского режима, начнут пересматривать свою политику в отношении Украины.