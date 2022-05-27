Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?"

Заявления "говорящей головы" Офиса украинского президента Алексея Арестовича начали пугать уже даже самих украинцев. Разумеется, из числа тех, которые называют россиян в лучшем случае "орками". Остальные давно уже перестали воспринимать всерьёз его многочисленные противоречивые заявления.

"Лёха, что ты несёшь?"

В украинских свидомых пабликах сегодня паника. Ранее, когда Арестович день за днём рассказывал о воображаемых перемогах, форсил фейки о "зверствах оккупантов", "захватывал Крым" и отборным матом крыл экс-госсекретаря США Генри Киссинджера за "торговлю украинскими территориями", ему аплодировали и ликовали в комментариях: перемога близка как никогда!

Неизвестно, что вдруг пошло не так, но буквально за последние дни риторика Арестовича кардинально изменилась. Теперь он тихим, монотонным голосом говорит такие слова, которые не помещаются в сознании "жовто-блакитных патриотов", приученных в том числе и им самим жить в уютном манямирке вечной перемоги.

Украина ничего не сможет сделать с Крымским мостом, как бы ей этого ни хотелось, говорит Арестович:

"Крымский мост — капитальное сооружение. Он построен так, что его нельзя уничтожить".

Обещавший чуть ли не с конца февраля "через две недели контрнаступление ВСУ", теперь он вещает о "котлах":

"В течение месяца-полутора нас ждут окружения, череда окружений".

Докладывавший ежедневно о том, что "весь мир с нами, Рашка скоро всё", теперь он сообщает:

"Европа, скорее всего, захочет помириться с Москвой после того, как Путин скажет им, что захватил всё, что хотел, и теперь готов к переговорам".

Украинская "политически сознательная" публика давно уже обвиняет Арестовича в паникёрстве — каждый раз, когда он заявляет что-то отличное от своих привычных победных реляций. Одно из его сегодняшних заявлений в очередной раз сорвало крышку с бурлящего котелка:

"По непроверенным данным мы потеряли город Лиман. То, как российская армия его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии", — рассказал сегодня Арестович изумлённой публике.

Манямирок трещит по швам

Есть такой мем в интернетах — манямирок. Это некий воображаемый мир, "альтернативная реальность", создаваемая чаще всего из каких-либо узких интересов и обрывочных знаний в промытом пропагандой мозгу. Его можно рассматривать как "зону комфорта", а можно — как душевный анабиоз. Некоторые счастливые обладатели собственного уютного манямирка предпочитают носить розовые очки, но особо продвинутые личности выбирают кастрюлю в качестве головного убора.

Но практика показывает, что при столкновении с суровой действительностью манямирок неизбежно трещит по швам, розовые очки разбиваются и больно ранят осколками, и даже кастрюля на голове не обеспечивает хоть сколько-нибудь надёжную защиту.

Поэтому в жовто-блакитных пабликах сегодня раздаётся разгневанный рёв в адрес Арестовича:

"Лёха, что ты несёшь? Моргни, если тебя в плен взяли!"

Не верят патриоты Арестовичу. Да и как верить, если то, что он говорит теперь голосом наказанного ребёнка, не совпадает с тем, что укропатриотам так хотелось бы продолжать слышать:

"Весь мир с нами";

"Заграница нам поможет";

"Всё будет Украина";

и так далее.

Но что поделать: украинский незалежный манямирок — сооружение, в отличие от Крымского моста, крайне хрупкое. И столкновения с "асфальтовым катком" российской армии явно не выдержит. Хотя истерики у "щирых патриотов" будут продолжаться до тех пор, пока не придёт горькое осознание, что та самая "благословенная заграница" их просто использовала и кинула на убой.

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