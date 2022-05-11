Американский журналист: на Украине почти нет военных, не носящих нацистские значки

Американский журналист Недоиша Малич заявил, что СМИ на Западе игнорируют присутствие неонацистов среди украинских военных.

В эфире канала RT, Малич отметил, что нацистская символика на сегодняшний день " интегрирована практически во все аспекты украинской армии" и в последние месяцы невозможно найти фотографии из Украины, которые не содержат "какого-то нацистского значка, будь то третья дивизия СС, или черное солнце, используемое неонацистским полком "Азов"*, или вольфсангель, также используемый "Азовом"*".

"Пытаясь доказать, что они не нацисты, украинцы продолжают снова и снова демонстрировать обратное. Единственные, кто этого не понимает, — это те, кто сознательно делает вид, что это не так", — заявил он.

Напомним, понедельник президент Украины Владимир Зеленский сопроводил свои поздравления народу с Днем Победы над нацистской Германией фотографией украинского военного, на груди которого был один из символов нацизма — значок подразделения Totenkopf. Этот символ, изображающий череп со скрещенными костями, был знаком одного из подразделений СС, ведавшего управлением концлагерями.

И ни одно западное издание этого "не заметило". Более того, когда зампоспреда России при ООН Дмитрий Полянский показал скрин этого поста Зеленского во время трансляции на британском канале Sky News, ведущий прервал его, заявив, что время на интервью истекло.

"Азов"* теперь в почёте

Американский журналист отметил, что на фоне нынешнего конфликта на Украине большинство западных СМИ изменили отношение к радикальным элементам среди украинских военных:

"Те же СМИ, а в некоторых случаях и те же журналисты, которые пару лет назад писали об "Азове"* как о проблемном гнезде белых сторонников превосходства, расистов, фашистов, которые пытаются распространить свою ядовитую идеологию в Европе, теперь говорят: Нет, нет, нет, все в порядке. Они не такие. Это разные вещи".

По словам Малича, такие СМИ сейчас активно смещают акценты, отказываясь от собственных слов, потому что произошел "сдвиг в повествовании" и теперь полк" Азов"*, как и Украина в целом, "полезен" в геополитическом плане для Запада.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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