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Автор Ольга Лебедева

Оппозиция Армении ждёт помощи от США и ЕС

Мир

Антиправительственные протесты в столице Армении Ереване, начавшиеся 25 апреля, продолжаются. Власти страны всё ещё уверены, что смогут справиться с беспорядками без внешней помощи.

Оппозиция Армении ждёт помощи от США и ЕС

Напомню, что поводом для начала массовых возмущений стали заявления Никола Пашиняна, которые были истолкованы оппозицией как проявление готовности пойти на компромисс по нагорно-карабахскому вопросу вплоть до передачи спорной территории Азербайджану.

Выступая в парламенте, премьер-министр Армении сказал:

"Сегодня международное сообщество снова говорит нам: "Немного снизьте свой ориентир по статусу Нагорного Карабаха и обеспечьте большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха, если хотите, чтобы мы продолжали вам помогать".

Ереван и Баку в 2020 году 44 дня вели войну, в ходе которой Азербайджан захватил части Нагорного Карабаха, спорной территории, контролируемой армянами с начала 1990-х годов. При посредничестве Москвы огонь удалось прекратить. После чего в регион были введены российские миротворцы. Однако ситуация на местах остается напряжённой, и обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании военных действий. Отголоски тех боёв до сих пор периодически вспыхивают. Последний раз это было в марте.

"Протесты до победы"

Несмотря на все усилия властей и на многочисленные аресты, протестующие полны решимости продолжить свою акцию.

"Мы вместе начали тяжёлую и трудную работу, но будьте уверены, что вместе мы закончим эту работу победой, потому что вы тверды, сильны и решительны, мы едины”, — заявил во время одной из демонстраций в центре Еревана главный оппозиционер, вице-председатель парламента Ишхан Сагателян.

По данным полиции, более 400 человек были задержаны в среду, а в четверг в полицейские участки доставлены 73 человека. Эти цифры будут расти, так как протесты продолжаются. На сегодня назначены новые мероприятия.

"Сами справимся" — официальный Ереван

19 мая правительство Армении опровергло сообщения о том, что премьер Пашинян якобы попросил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести войска в Армению для подавления протестов.

"Это абсолютно ложная информация. Во внутриполитических вопросах Пашинян полагается исключительно на волю армянского народа. Организаторы сегодняшних митингов уже месяц осуществляют свое право на проведение демонстраций, и контроль за ними лежит на полиции Армении”, — сказал секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Он также заявил, что протесты не получили широкой общественной поддержки.

Дело не только в Пашиняне

Между тем Никола Пашинян, оказывается, — не единственная мишень для гнева протестующих. В среду Ишхан Сагателян заявил, что лидеры оппозиции хотели бы обсудить политическую ситуацию в стране и поделиться своим видением её с послами США и стран ЕС.

"Уважаемые послы, представители международных организаций, прекратите пользоваться двойными стандартами. Своим молчанием вы способствуете диктатуре в Армении”, — сказал вице-председатель Национального собрания во время митинга, адресуя эти слова главам дипломатических миссий, с которыми он хотел бы встретиться.

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Протесты в Армении: протестующие в Ереване перешли к новой тактике
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы ереван армения протесты никол пашинян
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