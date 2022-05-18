Никол Пашинян просил руководство РФ ввести войска ОДКБ в Армению по примеру Казахстана. Премьер-министр взывает о помощи из-за массовых акций протеста в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации Telegram-канала, перед саммитом ОДКБ Пашинян обратился с запросом к членам Организации договора коллективной безопасности.
"В Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска, подавят массовые волнения и помогут Пашиняну удержаться у власти", — сообщает Baza, ссылаясь на свои источники в Администрации президента.
Пашинян якобы говорил об активизации националистского движения, которое ставит под удар конституционный строй Армении.
Призыв Пашиняна, по словам источника, не нашёл сочувствия в Кремле и лично у президента РФ Владимира Путина.
В Армении состоялись массовые протесты, организованные оппозицией. Люди требуют отставки действующего правительства.
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