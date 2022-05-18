EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Baza: Никол Пашинян просил Путина ввести войска ОДКБ в Армению

Мир

Никол Пашинян просил руководство РФ ввести войска ОДКБ в Армению по примеру Казахстана. Премьер-министр взывает о помощи из-за массовых акций протеста в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Baza: Никол Пашинян просил Путина ввести войска ОДКБ в Армению

По информации Telegram-канала, перед саммитом ОДКБ Пашинян обратился с запросом к членам Организации договора коллективной безопасности.

"В Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска, подавят массовые волнения и помогут Пашиняну удержаться у власти", — сообщает Baza, ссылаясь на свои источники в Администрации президента.

Пашинян якобы говорил об активизации националистского движения, которое ставит под удар конституционный строй Армении.

Призыв Пашиняна, по словам источника, не нашёл сочувствия в Кремле и лично у президента РФ Владимира Путина.

В Армении состоялись массовые протесты, организованные оппозицией. Люди требуют отставки действующего правительства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы ереван армения никол пашинян владимир путин
Sberbank
Новости
Психиатр о старческом слабоумии Байдена: "Деменция всегда прогрессирует"
Вассерман: "азовцев"* нельзя обменивать, их надо судить
Baza: Никол Пашинян просил Путина ввести войска ОДКБ в Армению
Экс-ведущий Top Gear Кларксон: миру грозит каннибализм из-за ситуации на Украине
Садальский о предложении сделать флагом РФ Знамя Победы: "Страны уже нет"
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Певец Данко призвал освободить Пугачёву из "плена" Галкина
Хуснуллин: Запорожская область будет работать "в дружной российской семье"
Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом
"Краснополь" группировки "О" ВС РФ уничтожает РСЗО "Смерч" боевиков ВСУ
Популярное
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"

Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.

Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер Людмила Черткова Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга Людмила Черткова
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Мир. Новости мира
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Последние материалы
Хуснуллин: Запорожская область будет работать "в дружной российской семье"
Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом
"Краснополь" группировки "О" ВС РФ уничтожает РСЗО "Смерч" боевиков ВСУ
Баранец: слова Херема не просто "натовская сказка", а открытая провокация
Политолог из Бельгии Роман: Турция может выйти из НАТО
Мединский: "Польша при первом же удобном случае "отгрызет" у Украины земли"
Депутат Шеремет: Зеленскому была выгодна смерть боевиков с "Азовстали"
Поляки сделали украинцам прямой намек: не пора ли вам до хаты?
Помощник Тихановской просит жителей Литвы не принимать "подарки" от Лукашенко
На Украине погиб младший сержант из Тюменской области
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников