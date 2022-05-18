Baza: Никол Пашинян просил Путина ввести войска ОДКБ в Армению

Никол Пашинян просил руководство РФ ввести войска ОДКБ в Армению по примеру Казахстана. Премьер-министр взывает о помощи из-за массовых акций протеста в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, перед саммитом ОДКБ Пашинян обратился с запросом к членам Организации договора коллективной безопасности.

"В Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска, подавят массовые волнения и помогут Пашиняну удержаться у власти", — сообщает Baza, ссылаясь на свои источники в Администрации президента.

Пашинян якобы говорил об активизации националистского движения, которое ставит под удар конституционный строй Армении.

Призыв Пашиняна, по словам источника, не нашёл сочувствия в Кремле и лично у президента РФ Владимира Путина.

В Армении состоялись массовые протесты, организованные оппозицией. Люди требуют отставки действующего правительства.

