Армения заполыхала: перекрытые дороги, жёсткие массовые драки с полицией

Оппозиция в Армении слов на ветер не бросает: в строгом соответствии со сделанными ранее заявлениями 1 мая в стране начались массовые акции протеста.

К этому дню организованные колонны из разных городов пришли в Ереван. И начали обустраивать палаточные городки, демонстрируя намерение протестно "сидеть", пока их требования не будут услышаны и выполнены и действующая власть не уйдёт в отставку.

Напомним, что поводом для начала "бархатной революции" стало заявление, сделанное премьер-министром Пашиняном, о том, что "международное сообщество ожидает от Армении признания территориальной целостности Азербайджана и снижения с армянской стороны планки по статусу Арцаха (Нагорного Карабаха — Прим. ред)".

1 мая — день организационный

Старт акциям протеста дал 1 мая вице-спикер армянского парламента, член оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян, провозгласивший на митинге на центральной площади Еревана "начало нового этапа борьбы против действующих властей".

"Начиная с этого момента эта площадь — у народа. С этого момента власть — у народа. Сегодня мы проведем ночь на этой площади, — объявил Сагателян. — Завтра с 8.30 утра начнутся масштабные мирные акции неповиновения".

Оратор пояснил, что цели захватить власть в Армении у оппозиции нет. Она, дескать, помогает "достойным гражданам" реализовать своё конституционное право — "устранить отуреченную власть".

Глава оппозиционной фракции НС РА "Честь имею", лидер партии "Отечество" Артур Ванецян поддержал "соратника", добавив, что начинающаяся борьба "не закончится до достижения поставленной оппозицией цели".

Стоит отметить, что власти Армении со стороны наблюдать за происходящим не намерены: возникшие на площадях палаточные городки были оцеплены полицией. Между правоохранителями и протестующими сразу возникла напряжённость:

толпа, скандируя: "Позор! Позор! Армения без турок!" — начала напирать на полицейских, те пытались их оттеснить.

Инцидент, как сообщают местные СМИ, удалось пресечь, дистанция между протестующими и полицейскими была восстановлена.

2 мая — процесс пошёл

Как и объявил Ишхан Сагателян, с самого утра понедельника участники протеста начали перекрывать улицы городов и трассы. Рабочие, служащие и студенты устроили забастовки и бойкот занятий.

В течение всего дня из Еревана приходят сообщения о массовых стычках с правоохранителями и арестах участников акции.

"Представители сил правопорядка с применением грубой силы массово задерживают участников масштабных акций неповиновения. Их заталкивают в автозаки и везут в отделения полиции. Задержанным инкриминируется неподчинение законным требованиям полиции (ст. 182-я Кодекса об административных правонарушениях РА). — сообщает Новости — Армения, сопровождая материал видео с места событий:

На момент публикации материала сообщалось, что задержаны 189 человек. Дороги остаются заблокированными.

Читайте также:

В Армении назрела бархатная революция. Повод - Нагорный Карабах