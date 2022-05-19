Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине

Евросоюз прекрасно осведомлен, чем занимались натовские структуры в биолабораториях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер МИД РФ Мария Захарова привела новые данные, свидетельствующие об осуществлении в биологических лабораториях на территории Украины военно-биологической деятельности, нарушающей Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО).

Согласно полученной РФ информации, исследования опасных и особо опасных патогенов проводились в Одессе, Киеве, Львове, Днепре, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове, Мариуполе. По словам Марии Захаровой, всего в полномасштабную военно-биологическую деятельность в интересах Национального центра медицинской разведки Пентагона были вовлечены 30 лабораторий, расположенных в 14 украинских населённых пунктах. Это стало возможным благодаря соглашению, заключённому между военным ведомством США и Минздравом Украины, а все серьёзные исследования повышенной опасности проводились под непосредственным руководством американских специалистов — экспертов по биологическому оружию, обладавших к тому же дипломатической неприкосновенностью.

"Украинские биологические лаборатории занимались деятельностью, нацеленной на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием методов синтетической биологии", — рассказала спикер МИД РФ на брифинге.

Специально для натовских "знатоков географии" Мария Захарова напомнила, что у США нет границы с Украиной, и задалась вопросом: что вообще Пентагон делал в украинских лабораториях? Ответ на него не является тайной за семью печатями: на территории США подобная "исследовательская деятельность" запрещена. Поэтому опасные исследования и бесчеловечные эксперименты проводятся на территории, где нет ни закона, ни порядка. Эта территория — Украина.

Что позволено Юпитеру…

Это на Украине можно испытывать потенциально опасные биологические препараты на пациентах психиатрических больниц, исследовать мигрирующих птиц и летучих мышей как потенциальных переносчиков смертоносных заболеваний, собирать тысячи образцов сыворотки крови представителей славянских этносов, преднамеренно заражать местное население туберкулёзом… Словом, много чего можно на Украине, особенно за американские деньги. А что такого? Украинцы же бесплатные, их не жалко. И в общем-то, все об этом в курсе.

"Знаете, какие анализы сейчас берут у граждан Украины, прибывающих в страны ЕС? Туберкулёз. Почему? Потому что знают, чем натовские структуры там занимались", — отметила Захарова.

Рискну предположить, что свою немалую лепту в эту "биолабораторизацию всей страны" внесла в том числе и гражданка США Ульяна Супрун, в 2016-2019 годах исполнявшая обязанности министра здравоохранения Украины и за свои "реформы" во вверенной отрасли получившая народное прозвище "Доктор Смерть". И ещё одно — "министр массового захоронения". Исчерпывающие характеристики результатов её профессиональной деятельности.

Возможно, ВОЗ тоже в курсе

Расследованием деятельности биолабораторий США на Украине занималась в том числе и болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева. По её данным, американские "доктора Менгеле" испытывали действие различных вирусов на украинских военнослужащих. "Подопытными кроликами" стали, по разным оценкам, от 4-х до 4,5 тысяч солдат, около 20 из них скончались в ходе "экспериментов", ещё 200 отделались госпитализацией.

Гибель по меньшей мере двоих солдат ВСУ в ходе "исследований", проводившихся американцами в 2020 году в Харьковской лаборатории, я могу подтвердить со слов американца, с которым мне довелось в тот период общаться.

С его слов, он являлся специалистом в области общественного здравоохранения, и американская делегация прибыла на Украину под эгидой ВОЗ, чтобы лечить украинцев от COVID-19 (в вопросе происхождения которого, напомню, до сих пор не поставлена точка). Однажды он позвонил мне и плакал в трубку, рассказывая, что у них на базе (насколько я поняла, это было в Харьковской области) умерли двое украинских солдат. Предполагалось, что от COVID-19.

Собственно, в 2020 году смерть от ковида не была чем-то из ряда вон выходящим. Однако, когда в ходе СВО начала всплывать информация о том, каким именно "здравоохранением" занимались американцы на Украине, я вновь вспомнила эту историю.

Удастся ли России добиться справедливого и беспристрастного расследования тёмных делишек "мирового гегемона"? Довольно сложно что-то показать тому, кто не хочет видеть, рассказать тому, кто не хочет слышать, и доказать тому, кто ни за что не признает своей вины. Слишком много солидных людей и организаций причастны. Помните легендарный сериал "Спрут" об итальянской мафии? Сейчас таким "спрутом" стали США.

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