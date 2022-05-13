Россия потребовала от США объяснений по биолабораториям на Украине

Россия требует, чтобы США разъяснили реальные цели преступной военно-биологической деятельности, которую вели на Украине американские учёные, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он упрекнул Вашингтон в том, что тот не отвечает на вопросы России в рамках Совбеза ООН и не предоставляет никаких данных о характере и целях биологической деятельности на Украине.

Полянский отметил, что власти США делают вид, будто ничего серьёзного не произошло.

"Мы требуем от вас разъяснений. Мы эту тему так не оставим и ваши попытки превратить наши конкретные претензии к вам в общую болтологию, в разговоры о российской пропаганде не пройдут", — сказал Полянский на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что рано или поздно Вашингтону придётся объяснить свою преступную деятельность, которая велась в биолабораториях на Украине.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что США проводили бесчеловечные эксперименты в психбольнице в Харьковской области. Также оборонное ведомство уличило американского президента Джо Байдена и миллиардера Джорджа Сороса в связях с военно-биологической программой США на Украине.