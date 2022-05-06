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Автор Любовь Степушова

Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС

Мир » Европа » Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил президенту Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен крахом европейской интеграции. С мандатом доверия, полученным на апрельских выборах, Орбан может провести референдум о выходе из ЕС.

Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС

Третье предупреждение Венгрии ЕС

По данным издания Financial Times, премьер-министр Венгрии написал письмо Урсуле фон дер Ляйен, в котором указывает, что если ЕК будет настаивать на принятии шестого пакета антироссийских санкций, то "она должна взять на себя полную ответственность за исторический провал евроинтеграции".

Это не первое предупреждение Орбана о выходе из ЕС, ранее он предупредил об этом в связи с кампанией против нарушения Венгрией "верховенства права", а по сути — против записанного в Конституции приоритета национальных законов над европейскими. Орбан призвал ЕС быть терпимым к Венгрии. В противном случае "мы не сможем продолжать идти по общему пути".

Ещё раньше, в 2021 году, в стране заговорили о прекращении членства в Евросоюзе, так как Брюссель остановил финансирование Будапешта "из-за нарушения прав ЛГБТ" в связи с принятием закона о запрещении пропаганды сексменьшинств среди детей и подростков.

В своём нынешнем письме в ЕК Орбан заявил, что его не пугает отключение от европейской помощи (примерно 4 млрд евро в год), так как соответствующее финансирование ЕС "доступно только на бумаге". А вот пугают его санкции, наложенные на Россию, которые обрушат экономику Венгрии.

Ядерный удар по экономике Венгрии

В своём ежемесячном интервью радио Kossuth Орбан назвал "неприемлемым" предложение Евросоюза о поэтапном отказе от импорта российской нефти. Орбан сравнил эмбарго с ударом "ядерной бомбы по венгерской экономике".

Дер Ляйен представила в среду, 4 мая, предложение ЕК прекратить импорт российской нефти в течение шести месяцев и импорт нефтепродуктов до конца года. Обсуждать она предложила лишь временную отсрочку от эмбарго таким странам, как Венгрия и Словакия. Однако того же просят

  • Болгария,
  • Чехия
  • и Хорватия.

Виктор Орбан считает, что опять нарушено право каждой страны принимать суверенные решения и не поддерживать невыгодный консенсус.

Премьер пояснил, что страны, имеющие выход к морю и портам, могут отгружать нефть из любой точки мира. Однако Венгрия такой возможности не имеет.

"Единственный способ доставить российскую или любую другую нефть в Венгрию прямо сейчас — это трубопровод, один конец которого находится в России, а другой — в Венгрии. Венгрия не могла принять предложение, игнорирующее этот простой факт", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что одобрение Венгрией эмбарго также ознаменовало бы конец сокращения расходов на коммунальные услуги, что входило в его предвыборные обещания, и взрывной рост цен на бензин и дизель.

"Борьба, которую я веду сейчас, — это борьба за защиту венгерских цен на энергоносители", — отметил он и добавил, что на действия по замене российской нефти потребуется не менее четырёх-пяти лет и сотен миллиардов форинтов инвестиций.

Венгрия против включения в санкционные списки Патриарха Кирилла

Проблемным является и включение в шестой санкционный пакет ЕС главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла. Орбан получил письмо от православной общины Венгрии с просьбой сделать всё, что в его силах, чтобы противодействовать санкциям против патриарха.

Этот вопрос затрагивает неприкосновенную свободу вероисповедания религиозных общин Венгрии, считает лидер Венгрии.

Орбан повторил, что "война" на Украине — это не война Венгрии.

"Я не готов объявлять интересы американцев, немцев или какой-либо европейской страны венгерскими интересами, если они противоречат интересам Венгрии", — уточнил он.

Безгласная Европа с надеждой смотрит на Орбана

Представители венгерского правительства неоднократно заявляли с момента публикации проекта ЕС, что новый пакет санкций Еврокомиссии против России не может быть ответственно поддержан в его нынешнем виде, поскольку он разрушит безопасность энергоснабжения Венгрии.

"Технические задачи, которые необходимо решить, очень трудоёмки и затратны", — сказал венгерский эксперт Оливер Ортай, добавив, что предложения комиссии по санкциям не поддерживаются обществом.

Отказ Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители — это "мужественный для безгласной Европы шаг", написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

С мандатом доверия, полученным на апрельских выборах, Орбан вполне может провести референдум о выходе из ЕС.

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Венгрия при капитализме: “ВСЕ ПОТЕРЯЛИ!” / Штир Габор
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия виктор орбан патриарх кирилл дмитрий медведев урсула фон дер ляйен
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