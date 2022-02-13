Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС

Венгрия осознаёт опасность влияния США на Европу и пытается своим примером показать, как мог бы ЕС выгодно сосуществовать с Россией.

ЕС совершает стратегическую ошибку в отношениях с РФ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель настаивал на том, чтобы 27 государств-членов и их союзники согласились с необходимостью введения пакета жестких санкций против России "в случае её нападения на Украину".

Однако Венгрия препятствует выработке общего мнения, жалуются в Брюсселе. Мало того, в день открытия избирательной компании к парламентским выборам премьер-министр Виктор Орбан в речи перед однопартийцами (правящая партия ФИДЕС) призвал ЕС пересмотреть свою политику в отношении России.

"Мы рассматриваем стратегию Брюсселя как неправильную, а санкции против России — как тупиковый путь. Исключая сотрудничество с Россией, европейские страны полностью уступают экономические перспективы Китаю. Это стратегическая ошибка. Мы (венгры) не можем изменить направление внешней политики ЕС, поэтому мы разработали и использовали венгерскую модель. Мы члены ЕС и НАТО, но в то же время мы сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии доказывает, что это возможно", — сказал Орбан.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не накладывала вето на санкции против России, чтобы не нарушать единство в Европе.

Орбан далее раскритиковал Брюссель за переход на своповую торговлю газом и отказ от ядерной энергетики. И отметил, что "план Брюсселя защититься от изменения климата путем повышения цен на энергоносители провалился". Венгерский лидер признал, что цены на энергоносители ответственны за 50 % инфляции.

"Мы вели и выиграли главную битву за то, чтобы Брюссель, наконец, классифицировал ядерную энергию и природный газ как перспективные" -, сказал Орбан.

Без православия христианская латинская Европа не устоит

Так же он призвал к сохранению консервативных ценностей и предупредил, что христианская Европа находится "в большой беде из-за своих внутренних слабостей и внешнего губительного влияния".

"Мне кажется, что латинское христианство в Европе уже не может стоять на собственных ногах. Без православия, союза с восточными христианами мы вряд ли протянем ближайшие десятилетия", — сказал премьер.

Венгрию вынуждают выйти из ЕС

Виктор Орбан признал, что под лозунгом верховенства права Евросоюз ведет "священную войну, джихад" с Венгрией, которая ставит национальные интересы выше общеевропейских. Он призвал ЕС быть терпимым к Венгрии. В противном случае, по словам Орбана, "мы не сможем продолжать идти по общему пути".

"Для них (Брюсселя) верховенство закона — это средство, с помощью которого они могут превращать нас в себе подобных. Поэтому их не интересуют ни факты, ни наши аргументы. Сейчас они ведут священную войну, джихад верховенства закона. Однако, друзья мои, слова редко помогают против джихада. Мы должны проявить здесь силу, так что даёшь реконкисту!", — сказал Орбан. "У Европейского Союза есть будущее только в том случае, если мы сможем остаться вместе, несмотря на растущее культурное отчуждение", — добавил он.

Премьер-министр Венгрии сделал заявление за несколько дней до даты, когда Европейский суд, как ожидается, объявит свое решение о новом механизме верховенства права в ЕС, который обеспечит верховенство законов ЕС над национальными. Венгрия и Польша подали в суд на на этот механизм, принятый в декабре 2020 года, согласно которому страны, нарушающие законность, могут быть отрезаны от общеевропейского бюджета.

Как Венгрия работает с Россией

Орбан отметил, что благодаря долгосрочному контракту на газ с "Газпромом" цена на электроэнергию в Венгрии самая низкая в Европейском Союзе, по причине чего ВВП страны вырос на 7% в 2021 году.

Венгрия в сентябре заключила 15-летнее соглашение о поставках природного газа с "Газпромом", минуя Украину. В Киеве были возмущены, МИД страны назвал этот шаг "чисто политическим, экономически необоснованным решением". Во время визита Орбана в Москву две недели назад было подтверждено, что сделка по увеличению поставок с 4,5 млрд до 5,5 млрд кубометров в год в Венгрию будет действовать до 2036 года.

По словам премьера, сказанным на пресс-конференции в Москве, предложенные санкции США и ЕС против России, будут "обречены на провал", а требования безопасности России разумны. Он отметил, что он "не видит никакого намерения" России эскалировать конфликт с Украиной.

В отличие от большинства своих соседей, Венгрия также дала понять, что не допустит увеличения присутствия войск НАТО на своей территории и не направит помощи Украине.

3 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы. На выборах будут определены 106 мажоритарных кандидатов и 93 места парламента будут распределены по партийным спискам. Правая консервативная партия ФИДЕС неизменно выигрывает выборы и формирует правительство с 2010 года. В этот же день состоится референдум о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей.

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