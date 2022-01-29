Венгрия отказалась размещать дополнительные силы НАТО на своей территории, потому что не получила достоверного обоснования.
Об этом сказал министр обороны страны Тибор Бенке в эфире InfoRádiо.
По его словам, национальный суверенитет означает, что если НАТО сочтет необходимым передислоцировать силы союзников в Венгрию, то альянс должен это обосновать.
"По имеющейся информации, количество передислоцированных российских сил не позволяет России в считанные дни вторгнуться на Украину с проведением высокоинтенсивной операции, как прогнозируют некоторые страны", — заявил министр.
Он добавил, что к тому же Венгрия уже сформировала такой национальный потенциал на базе собственных вооружённых сил, что "в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения".
Отвечая на вопрос об отношении к членству Украины в НАТО, Бенке отметил, что Будапешт долгое время поддерживал стремление Киева стать членом блока, но потом Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и "вела себя непозволительно для члена альянса".
"После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО", — отметил министр.
По его словам, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие они имеют в Венгрии, то "мы можем снова поговорить об этом вопросе" с Украиной.
Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия получила "американский запрос о временном размещении войск". Однако он был удивлён названной цифре — 1000 военнослужащих США.
Он назвал это "фальшивыми новостями, выпущенными CNN".
Венгрия в НАТО выполняет задачи по контролю воздушного пространства в странах Прибалтики, в стране функционирует региональный центр командования силами специальных операций НАТО.
НАТО и США стремятся усилить свой контингент в Восточной Европе накануне якобы вторжения России на Украину, возможность которого сейчас опровергается как Москвой, так и Киевом.
Реакция Болгарии также была отрицательной, София считает, что обойдётся "болгарским батальоном" в 1000 бойцов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?