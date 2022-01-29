В Венгрии объяснили отказ от дополнительного размещения сил НАТО

Венгрия отказалась размещать дополнительные силы НАТО на своей территории, потому что не получила достоверного обоснования.

Об этом сказал министр обороны страны Тибор Бенке в эфире InfoRádiо.

Суверенитет Венгрии НАТО должен уважать

По его словам, национальный суверенитет означает, что если НАТО сочтет необходимым передислоцировать силы союзников в Венгрию, то альянс должен это обосновать.

"По имеющейся информации, количество передислоцированных российских сил не позволяет России в считанные дни вторгнуться на Украину с проведением высокоинтенсивной операции, как прогнозируют некоторые страны", — заявил министр.

Он добавил, что к тому же Венгрия уже сформировала такой национальный потенциал на базе собственных вооружённых сил, что "в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения".

Венгрия считает, что Украина не готова к членству в НАТО

Отвечая на вопрос об отношении к членству Украины в НАТО, Бенке отметил, что Будапешт долгое время поддерживал стремление Киева стать членом блока, но потом Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и "вела себя непозволительно для члена альянса".

"После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО", — отметил министр.

По его словам, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие они имеют в Венгрии, то "мы можем снова поговорить об этом вопросе" с Украиной.

Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия получила "американский запрос о временном размещении войск". Однако он был удивлён названной цифре — 1000 военнослужащих США.

Он назвал это "фальшивыми новостями, выпущенными CNN".

Венгрия в НАТО выполняет задачи по контролю воздушного пространства в странах Прибалтики, в стране функционирует региональный центр командования силами специальных операций НАТО.

НАТО и США стремятся усилить свой контингент в Восточной Европе накануне якобы вторжения России на Украину, возможность которого сейчас опровергается как Москвой, так и Киевом.

Реакция Болгарии также была отрицательной, София считает, что обойдётся "болгарским батальоном" в 1000 бойцов.