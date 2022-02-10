Венгрия раскритиковала антироссийские санкции: "Они неудачны"

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна выступила за ограничительные меры против России лишь по одной причине. Как подчеркнул министр, власти поддержали санкции, чтобы не противоречить единству Европы.

"Мы всегда соглашались с решениями, не блокировали их. Но посмотрите, на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны", — сказал Сийярто в разговоре с Euronews.

Вместе с этим политик указал на увеличение объёмов торговли между западными странами и Россией в условия действующих ограничений. По мнению министра, Европе нужно изучить последствия сегодняшних мер против Москвы, а уже потом размышлять о вводе новых санкций.

Ранее американские сенаторы призвали объявить санкции в отношении РФ. В этот раз политиков возмутили возможные виртуальные нападения российских хакеров на Украину в Сети.

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