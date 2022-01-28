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Автор Любовь Степушова

Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд.куб. метров газа, чтобы продать Украине

Мир

Виктор Орбан обсудит 1 февраля с Владимиром Путиным в Москве поправку к венгерско-российскому контракту на поставку газа и производство "Спутника V" в Венгрии.

Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд.куб. метров газа, чтобы продать Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью ATV.

Орбан едет к Путину за дополнительным газом

По словам министра, Венгрия попросит увеличить поставки на 1 млрд. куб. метров.

"Вчера я говорил с заместителем премьер-министра по энергетике (Александром) Новаком, чтобы нам увеличили количество газа на южном транспортном маршруте на 1 миллиард кубометров в год", — сказал Петер Сийярто.

Газ в Венгрию идёт по двум маршрутам и оба в обход Украины — 1 млрд. куб. метров через Австрию и 3,5 млрд. — через Сербию ("Балканский поток"). Долгосрочный контракт между Москвой и Будапештом, подписанный в прошлом году, предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение 15 лет.

По мнению Сийярто, Венгрия поступила очень правильно, заключив долгосрочный договор, в то время как остальная Европа перешла на своповые поставки.

"Подумайте, что было бы, если бы мы не заключили этот договор. Когда наши друзья-оппозиционеры и очень умные аналитики говорят о том, какой вред нам, венграм, приносит то, что у нас такие хорошие отношения с русскими — прагматичные, культурные, нормальные — то я хотел бы обратить ваше внимание на то, что если бы мы не подписали долгосрочное соглашение о закупке газа, нас бы поразил тот же кризис энергоснабжения, что и западную половину Европы", — сказал министр.

Теперь же "Венгрия имеет надежные и надежные поставки газа по цене, которая позволяет нам поддерживать низкие платежи за тепло" для населения и промышленности, добавил он.

Петер Сийярто не уточнил цену по контракту, отметив, что она была "намного более выгодной", чем та, которую венгерская сторона заплатила на основании прошлого контракта, заключённого в 1995 году.

В Венгрии будет построен завод по производству "Спутник V"

В интервью Kossuth Radio Виктор Орбан сказал, что производство российской вакцины в Венгрии также будет в повестке дня во время встречи с президентом Путиным в Москве во вторник. Новый завод будет производить многие типы вакцин.

"Существует огромный спрос на "Спутник V"за пределами Европы, потому что большое количество неевропейских стран дали разрешение на использование "Спутник V". Таким образом, производство "Спутник V"в Венгрии будет направлено не на Венгрию или Европу, а на удовлетворение спроса на мировом рынке", — сказал Петер Сийярто ATV.

Украина и Европа недовольны позицией Венгрии

Визит лидера Венгрии в Россию вызвал неоднозначную реакцию в ЕС. В то время как "российская угроза" Украине вызывает беспокойство по всей Европе, Виктор Орбан отправляется в Москву, указывает немецкая Frankfurter Rundschau.

Газета напоминает, что Венгрия является единственным государством ЕС, стремящимся к тесному политическому сотрудничеству с Москвой, а отношения между Будапештом и Киевом уже много лет остаются натянутыми из-за позиции Венгрии по вопросу притеснения венгерского меньшинства на Украине.

Премьер Венгрии отметил после возмущения Киева, что не может принимать во внимание позицию Украины в вопросе поставок газа из РФ в обход Украины. По словам Орбана, он должен заботиться лишь об интересах венгерского народа, а не украинского.

Отметим, что по иронии судьбы, именно у Венгрии, в основном, Украина покупает российский газ по реверсу, отказавшись от прямых поставок из России.

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Темы газпром венгрия спутник v виктор орбан петер сийярто владимир путин
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