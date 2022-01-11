В Чехии осудили поддерживающую Токаева Венгрию

Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова выступила против премьера Венгрии Виктора Орбана, который в свою очередь поддержал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом она написала у себя в Twitter.

Напомним, что Орбан провёл телефонные переговоры с Токаевым, во время которых выразил ему солидарность.

"Виктор Орбан де-факто поддержал стрельбу в граждан Казахстана… Венгрия — это не только Виктор Орбан, там живёт много граждан, у которых подобные заявления вызывают вопросы, я их поддерживаю и всегда буду поддерживать", — прокомментировала новость Пекарова-Адамова.

Известно, что её поддержал глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он также не согласен с позиций венгерского политика.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед мажилисом (нижняя палата парламента). Его речь по значению сродни речи Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС по развенчанию культа личности Сталина.

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