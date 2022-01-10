"Это наш дом": Путин пообещал защиту Казахстану

Владимир Путин назвал страны ОДКБ "нашим домом" и предупредил США, что не даст в нём раскачивать ситуацию, реализуя цветные революции.

"Наш общий дом" — страны ОДКБ ощутили боевое братство

10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в онлайн-режиме приняли участие главы

Армении,

Белоруссии,

Казахстана,

Киргизии (представлена премьером),

России,

Таджикистана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллег за помощь и "боевое братство". Лидеры ОДКБ несколько раз использовали термин "зона ответственности ОДКБ" и обращали внимание на то, что надо укреплять организацию.

"Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности. Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ и Казахстан внесёт свой вклад в это дело", — сказал Токаев.

Александр Лукашенко призвал "спокойно, планомерно наращивать все компоненты ОДКБ" и прежде всего миротворческий потенциал, "не оглядываясь на Запад".

Ещё дальше пошёл российский президент Владимир Путин. Он назвал Казахстан "нашим домом", имея в виду территории стран ОДКБ.

"Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Но мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций", — сказал Путин.

По его словам, миротворческий контингент пробудет в Казахстане столько, сколько будет нужно Токаеву, а потом будет выведен. По словам главы Казахстана, численность контингента составляет 2,3 тысячи миротворцев.

Новая тактика США — сразу убить государственность жертвы

Токаев сообщил коллегам, что основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, падение города открыло бы путь в захвату юга, а затем всего Казахстана. В определённый момент события приобрели критический характер — Алма-Ата и девять областных центров оказались в руках террористов, и спасло ситуацию только прибытие сил ОДКБ.

"Узнав о прибытии трёх военно-транспортных самолётов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город от террористов", — пояснил глава государства. Он уверен, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что "только внешний фактор никогда не будет единственным, а за любым внешним фактором будет внутренний". Ему не понятно, зачем надо было поднимать цену на газ в два раза в газодобывающей стране.

"Казахстан и Киргизия должны решить проблемы, которые остались нам в наследство от Советского Союза. Именно Казахстан и Киргизия", — сказал Лукашенко.

Вероятно речь идёт об опасной исламизации общества.

Накануне государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин отметил, что в в отношении Казахстана применён новый сценарий "цветных революций", основной целью которого является разрушение целостности государства, а главным инструментом этих событий стали "действия террористических групп, террористические атаки на гражданские объекты".

Слабое звено — таджикско-афганская граница

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил активизировать целый ряд межгосударственных проектов:

укрепление таджикско-афганской границы,

создание единого списка экстремистских организаций,

системы защиты информационного пространства.

По его словам, на границах ОДКБ находятся свыше шести тысяч боевиков ИГИЛ*, поэтому необходимо создать пояс безопасности вокруг Афганистана.

Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона к консультациям. Возможно, российские пограничники, выведенные в 2005 году, вернутся в Таджикистан.

* Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.

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