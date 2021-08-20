Лукашенко предложил Венгрии присоединиться к борьбе за традиционные ценности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил руководителя Венгрии Яноша Адера с главным праздником страны, Днём святого Иштвана. Лукашенко выразил надежду на укрепление союза с этим государством и совместную борьбу за традиционные ценности.

По словам политика, Белоруссия и Венгрия всегда выступали за традиционные убеждения: развивали институт семьи и сражались с пропагандой ЛГБТ, которую продвигал Запад. Александр Лукашенко убеждён, что странам необходимо продолжать действовать совместно в этом направлении.

"Принимая во внимание соответствующий существенный опыт Беларуси, выражаю готовность к расширению диалога в этой отрасли, в том числе в рамках международных организаций", — заявил президент.

Кроме того, белорусский политик поздравил премьер-министра Виктора Орбана. Лукашенко подчеркнул, что власти республики выстояли под натиском "демократических" государств, сохранили независимость. Помимо этого, президент сообщил:

"Я убеждён: нам хватит стойкости, мудрости и целеустремленности выстоять и победить существующие трудности".

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