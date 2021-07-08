Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС

В последние дни венгерский закон о защите детей от ЛГБТ-пропаганды стал предметом масштабных и скоординированных атак соросовских структур в Европе.

Соросята атакуют венгерских детей

А они, как известно правят балом на Западе, стремясь навязать людям безнравственную идентичность. В среду на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент (ЕП) обсудил этот венгерский закон.

Об этом пишет index. hu.

Напоминаем, что он говорит о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей до 18 лет. По мнению правящей партии премьера Виктора Орбана "Фидес", составляющей парламентское большинство, такая информация может оказать вредное влияние на развитие ребёнка и помешать становлению его моральных принципов.

Согласно закону, детям до 18 лет запрещается показывать "любой контент, пропагандирующий транспереход или гомосексуальность". Запрет распространяется в частности и на рекламу. Также закон предусматривает создание реестра организаций, которым разрешается преподавать уроки секс-просвещения в школах.

Орбан — это не Венгрия?

Как водится, соросята атакуют очень хитро, критикуя не народ, в данном случае венгерский, а руководство страны, даже избранное безоговорочно и признанное легитимным.

"Эта замечательная страна взята в заложники коррумпированным политиком. Цинично, с расистской и гомофобной политикой", — сказала в процессе обсуждения венгерский политик и вице-президент Европейского парламента по информатике и телекоммуникациям Клара Добрев.

По её словам, у комитета и Евросовета есть только одно требование: "покончить с финансированием членов семьи Виктора Орбана и олигархов".

Политик обещает доказать, что "Венгрия не равна Виктору Орбану, и вернуть страну в Европу в круг своих друзей и союзников".

ЕП готовится принять резолюцию против Венгрии, и наказать страну всеми возможными способами, например, приостановкой прав, в том числе, лишением права голоса в Евросовете, и прекращением финансирования по ряду проектов, в том числе, и из фондов поддержки в пандемию.

Злобствует не только ЕП, Венецианская комиссия обязала Будапешт пересмотреть поправки к Конституции, принятые в декабре "без консультаций с общественностью", так как они якобы дискриминируют определенные группы в обществе. Одна из поправок запрещает гей-парам усыновлять детей.

"Мы не нарушаем законы ЕС": Венгрия ответила жёстко

Представители "Фидес" в ЕП подчеркнули, что защита детей и образование, по уставу ЕС, являются строго компетенцией государств-членов.

"Мы настаиваем на букве и духе договоров ЕС, мы привержены сотрудничеству с ЕС, но мы отвергаем идеологическую смирительную рубашку Брюсселя", — сказал член Европейского парламента от "Фидес" Балаж Хидвеги.

Пресс-атташе премьер-министра Гергей Гуляш заявил на брифинге в среду, что Брюссель хочет, "чтобы активисты ЛГБТ посещали детские сады и школы, но Венгрия это не приемлет".

Гуляш подчеркнул, что антивенгерскую резолюцию разрабатывал в ЕП депутат от оппозиционной партии "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" Сайрус Энгерер, который в 2014 году был приговорен в Венгрии к двум годам тюремного заключения за распространение порнографических материалов.

Гуляш добавил, что травля Венгрии в ЕП показывает цивилизационный разрыв между левым большинством ЕП и венгерским правительством. Он подчеркнул, что Венгрия уважает человеческое достоинство каждого, венгерское правительство не следит за отношениями взрослых, если они не противоречат закону, но защита детей является государственной обязанностью.

В официальной газете Hungarian Gazette обычно можно прочитать относительно скучные сухие юридические тексты. Однако во вторник здесь появился текст, который больше похож на партийное заявление, чем на постановление правительства.

Отмечается, что на "Венгрию ведутся грубые и антидемократические политические атаки", цитирует 444.hu

Напоминаем, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала обсуждаемый закон "позором", а премьер Нидерландов Марк Рютте поставил под сомнение членство Венгрии в ЕС.

"Тон заявлений, который они (лидеры ЕС) себе позволили, вызван колониальными инстинктами давно ушедших веков", — говорится в постановлении. "Мы не можем позволить, чтобы наши дети были отданы под опеку НПО вместо родителей ".

Министру юстиции Юдит Варга предложено "довести содержание текста до сведения политиков ЕС" и проинформировать официальных лиц ЕС о содержании закона и политике правительства по защите детей.

Представителям Венгрии надо было бы указать также, что гея в эти дни забили до смерти на улицах не в Венгрии, а в толерантной Испании.

Травля Венгрии — путь к распаду ЕС

У Венгрии во властных структурах ЕС нашёлся только один защитник, и то по форме, а не по существу вопроса — это нынешний председатель ЕС, премьер-министр Словении Янез Янша.

"Осуждение диссидентов — кратчайший путь к распаду ЕС", — заявил Янша.

Нашлись защитники среди консервативных партий. Так, депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) Свен Вернер Тритшлер (открытый гей) в парламенте земли Северный Рейн-Вестфалия поддержал венгерский закон о защите детей.

Депутат резко раскритиковал депутатов от ХДС и социал-демократов за то, что они мужественно размахивали радужным флагом в безопасном месте, но не, например, в кёльнской мечети или лагере беженцев.

"В отличие от многих других здесь, я прочитал закон, о котором идет речь, и всё, что я могу сказать, это: я счастлив и даже очень счастлив, что в Венгрии родителям доверено воспитание своих детей", — сказал Тритшлер.

Заметим, что дебатами о нетолерантной Венгрии ЕС отвлекает внимание населения от реальных проблем Европы, таких как миграция, пандемия. Созданная истерия предполагает, что соросята нервничают, опасаясь коалиции, сформированной в ЕП между правыми консервативными партиями: 16 партий из 15 стран выступают против них в защите семьи и традиционных ценностей.

Некоторые из их членов в выступлениях в среду поддержали Венгрию.

Напоминаем, что в РФ принят аналогичный закон. 11 июня 2013 года Государственная дума приняла закон, дополняющий КоАП РФ статьёй 6.21, устанавливающей ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", среди населения и в СМИ более известного как запрет "пропаганды гомосексуализма". Закон вступил в силу 2 июля 2013 года.

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