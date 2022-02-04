Политолог объяснил, почему одна из стран ЕС не приняла Украину в КиберНАТО

Директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал отказ одного из членов Евросоюза принимать Украину в Киберцентр НАТО.

"Конечно, можно сделать какие-то предположения, что есть ряд стран, которые со скепсисом относятся к украинским заявлениям, что Киев является неким фронтиром в борьбе за кибербезопасность. Это, например, Венгрия. У Польши есть достаточно серьёзные трения с Украиной. Но здесь гораздо важнее объективная составляющая", — объяснил политолог.

Он напомнил о существовании киберпреступной организации REvil, члены которой распространяли вирусы-вымогатели. При этом в западных и украинских СМИ писали, что злоумышленники живут на территории РФ или даже действуют по указанию Москвы, отметил специалист. Эксперт подчеркнул: в итоге правоохранители обнаружили у руководителей этой группировки гражданство Украины.

"Украина фактически на собственной территории вырастила одну из самых опаснейших преступных группировок, которая очень серьёзно подорвала нынешнюю компьютерную безопасность, причём как в странах Запада, так и в США. Да и в самой Украине много жертв таких киберпреступников", — подчеркнул Анпилогов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов возмутился, что Киев не взяли в КиберНАТО из-за отказа одной страны Евросоюза. Как заявил политик, власти оформили все необходимые документы и прошли испытания.

"Так это партнёры в кавычках или это партнёры, которые, как говорят, искренние?" — задался вопросом секретарь СНБО в эфире телеканала "1+1".

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