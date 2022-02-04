На Украине возмутились отказом члена ЕС принимать страну в КиберНАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что одна страна Евросоюза отказалась принимать Киев в Центр военно-политического блока НАТО по партнёрству в области кибербезопасности. Из-за решения одного члена альянса украинские власти не смогли стать частью этой организации.

По информации Данилова, власти Украины отправили документы в Киберцентр НАТО и прошли необходимые тесты. Секретарь СНБО раскритиковал отказ страны Евросоюза, обвинил её в обмане.

"Так это партнёры в кавычках или это партнёры, которые, как говорят, искренние?" — сказал политик в эфире телеканала 1+1.

Ранее Данилов сообщал, что власти способны сделать Крым частью Украины силовыми методами. Допустимость военных действий секретарь ведомства объяснил "возвращением полуострова домой", также он назвал полуостров "нашей землёй".

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