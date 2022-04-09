Венгрия готовится к выходу из Евросоюза

Венгрия не допустит эмбарго ЕС на российские углеводороды и не поддержит Украину. Давление Брюсселя поставит перед Венгрией вопрос о выходе из ЕС, и она готовится к этому.

Венгрия не нарушает санкции ЕС оплатой газа в рублях

Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач в интервью CNN заявил, что Венгрия не нарушит санкции ЕС, заплатив за российский газ в рублях. Обвинения Брюсселя беспочвенны, так как Венгрия имеет договор с РФ на двусторонней основе, а в ЕС нет такого понятия как единая процедура закупок газа, сказал Ковач.

Он добавил, что экономика и население Венгрии на 85 процентов зависят от российского газа. Он охарактеризовал эту ситуацию так:

"Мы её не создавали, мы её безальтернативно унаследовали", добавив, что другого решения по поставкам газа и нефти на данный момент нет, поэтому просьбы ЕС и Украины ввести санкции в этой сфере против РФ невыполнимы.

Об этом же сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети.

"Хочу заверить всех: энергоснабжение Венгрии надёжно, и так будет в будущем", — отметил Сийярто, заверив, что "мы не будем нарушать санкции".

В среду премьер-министр Виктор Орбан указал, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, как того требует Россия.

"У нас нет проблем с оплатой в рублях. Если россияне попросят, мы заплатим в рублях", — сказал Орбан.

В сентябре 2021 году Россия и Венгрия заключили новый газовый контракт, предусматривающий поставку 4,5 млрд куб. м газа в год в течение 15 лет. По контракту Венгрия будет покупать газ по цене ниже рынка.

Это был ответ главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая настаивает на отказе Будапешта от оплаты газа в рублях.

"Мы сделали анализ указа Путина, и юридически дело очень четкое. То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, — это нарушение санкций. Если вы сделаете это — заплатите в рублях, то вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", — заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен в интервью CNN.

"ЕС ведет переговоры с Будапештом", — казала фон дер Ляйен, произнеся мантру о единстве ЕС в борьбе против РФ.

Орбану отступать некуда

Но, как видим, "единства" нет, Венгрия не сдаётся и возглавила борьбу в ЕС против самодурства американцев.

Орбан уверен в этом "бунте", потому что теперь опирается на мнение народа — партия ФИДЕС неделю назад в четвёртый раз победила на парламентских выборах и снова получила парламентское абсолютное большинство. При этом избирательная кампания премьера была основана на обещании обеспечить безопасность газоснабжения домохозяйств и рост благосостояния. А эмбарго на российский газ и отказ от контракта с "Росатомом" по АЭС "Пакш" названы Орбаном "красными линиями".

Орбан понимает, что Россия гарантирует ему продолжение политики экономического процветания. Орбан понимает также, что отступив от своей линии, он проиграет всё, так как на Западе уже говорят о "свержении его диктаторского режима", прорабатывается очередная "цветная революция".

Позиция Венгрии демонстрирует не столько "пророссийский курс", сколько политику здравого смысла и приверженность национальным интересам, но именно это и бесит Вашингтон.

Варшава рвёт отношения с Будапештом

Показателем правильности выбора Венгрии является внезапная ярость Варшавы.

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский предложил венгерскому премьеру "сходить к офтальмологу". Это случилось после того, как пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. заявил, что Венгрия поддерживает идею независимого и беспристрастного расследования событий в Буче.

"Когда премьер-министр Виктор Орбан говорит, что не понимает, что именно произошло в Буче, где были обнаружены доказательства массовых убийств мирных жителей против российской армии, я должен посоветовать ему сходить к офтальмолог, — сказал Качиньский.

По словам Качиньского, "дальнейшее сотрудничество с Будапештом невозможно", если не изменится отношение венгерского премьера к российской спецоперации на Украине.

Венгрия способна выйти из ЕС

Об этом заявлял сам Виктор Орбан. И страна готовится. Венгрия была наблюдателем на Стамбульском саммите тюркских государств, где речь шла о новом региональном объединении с Турцией, развивает с Анкарой сотрудничество в военной промышлености.

Другая ставка сделана на Китай. Одним из первых поздравил Орбана с победой министр иностранных дел Китая Ван И, который похвалил настойчивость Венгрии в "сохранении своего независимого выбора пути развития". В апреле 2021 года Венгрия заблокировала заявление ЕС, осуждающее Китай за его закон о безопасности в Гонконге.

Венгрия играет активную роль в китайской инициативе "Один пояс, один путь" и инициативе 16+1 (Страны Восточной и Центральной Европы плюс Китай) под руководством лично президента Си Цзиньпина. Венгрия не отказалась от технологий Huawei, на китайские деньги строится железная дорога Белград-Будапешт.

Власти Венгрии сообщают, что в прошлом году Китай инвестировал в страну почти 6 миллиардов долларов. Китай в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Венгрии за пределами ЕС с годовым объемом торговли примерно 9 миллиардов долларов.

Отметим и другие независимые шаги Будапешта. Например, Орбан призвал к диалогу с Белоруссией после августа 2020 года, в то время как остальная часть ЕС призвала к дипломатическим или экономическим санкциям против Минска.

Конечно на Венгрию будут давить, лишать её субсидий. Будапешт продолжает получать от ЕС более 4 млрд евро в год, внося при этом менее 1 млрд евро в бюджет ЕС, что делает её четвертым по величине чистым получателем финансирования ЕС. Венгрию уже лишили постковидной помощи из соответствующего фонда.

Но как далеко зайдут эти санкции? Выгодно ли Западу разваливать ЕС и НАТО? Ведь посмотрев на Венгрию, опомнятся и другие страны Восточной и Центральной Европы. Европа застыла также в ожидании того, кто выиграет президентские выборы во Франции, а вдруг антиглобалистка Марин Ле Пен — союзница Орбана.

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