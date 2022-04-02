Орбан предупредил венгров: скатитесь к войне на Украине

Венгры будут выбирать не между Путиным и Европой, а между войной и миром. Венгрия втянется в войну на Украине, если ФИДЕС проиграет на парламентских выборах.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2 в субботу.

Запад сделал ставку на смещение Орбана

3 апреля венгры выбирают новый парламент. В предвыборную кампанию международные и местные либеральные газеты пытались оказывать давление на избирателей. Заголовки в немецких СМИ, например, были такими: "Путин или Европа", "Демократия или Виктор Орбан".

Венгерская консервативная партия ФИДЕС трижды подряд приходила к власти в Венгрии с большинством в две трети голосов, теперь Брюссель и Вашингтон надеются, что выборы выиграет оппозиция, которая подключится к антироссийской политике.

С 2006 года ФИДЕС баллотируется в коалиции с Христианско-демократической народной партией (ХДНП). На этот раз правительству бросает вызов пёстрая оппозиционная коалиция "В единстве за Венгрию" под началом мэра одного из городов на юго-востоке Венгрии Петера Марки-Зая. Запад надеется, что "война на Украине" смогла расколоть сторонников ФИДЕС, и часть голосов уйдёт оппозиции.

Война на Украине — не война Венгрии

Виктор Орбан пояснил в интервью, что в интересах Украины вовлечь в войну как можно больше стран, но это не в интересах Венгрии.

Он предупредил, что "левые договорились с украинцами, и если левые победят, то Венгрия втянется в войну".

"Это ошибка, это не наша война. Здесь можно потерять всё, но мы ничего не можем выиграть", — сказал он. "Если мы введем санкции в отношении российской энергетики и разорим венгерскую экономику, мы этим не поможем и Украине", — добавил он.

Венгрия будет ветировать санкции ЕС против энергосектора РФ

Премьер подчеркнул, что венгерская АЭС в Пакше уже сорок лет работает на российских технологиях, поэтому новые мощности тоже строит "Росатом", так как другие могут создать риски для безопасности. Причин закрывать "Пакш" тоже нет, потому что ядерная энергия необходима для функционирования экономики и домашних хозяйств в Венгрии, добавил он.

Орбан считает, что в условиях, когда 85% всего потребления газа Венгрии и более 60% нефти обеспечивает Россия по трубопроводам, "клоунские идеи", "ради которых мы должны отказаться от комфорта", не работают.

"Любой, кто захочет остановить поставки российских энергоносителей, в одно мгновение разрушит венгерскую экономику. Заводы закроются, и многие люди потеряют работу", — сказал премьер.

Виктор Орбан подчеркнул, что санкции в отношении энергетики — это "красная черта", которую нельзя переходить.

По словам премьера, за время его правления Венгрии удалось превысить средние экономические показатели по Евросоюзу, а по показателю ВВП на душу населения страна опередила Португалию.

Венгры поддержали операцию РФ на Украине

Виктор Орбан призвал 3 апреля решить и другой важный для страны вопрос — высказать своё мнение на референдуме о Законе о запрете пропаганды ЛГБТ, который вступил в силу в начале июля. В ответ на принятие этого закона ЕС инициировал судебное разбирательство в отношении Будапешта.

Население должно поддержать или не поддержать этот закон.

Правительство Орбана показало, что заботится о населении. Все семьи с детьми получили возврат подоходного налога за 2021 год. Пенсионеры получили13 пенсию, а занятая молодёжь в возрасте до 25 лет была освобождена от уплаты подоходного налога. В Венгрии не наблюдается резкого роста цен на бензин и основные продукты питания.

Согласно последним опросам, ФИДЕС имеет преимущество перед оппозицией. Институт исследования общественного мнения Median сразу после начала спецоперации РФ на Украине отметил, что поддержка правящей партии растет. По оценкам института в конце марта, победа правящей партии кажется почти неизбежной. ФИДЕС может рассчитывать на большинство в 128 мест в новом парламенте, главный вопрос можно ли будет добиться конституционного большинства в две трети.

Читайте по теме: Глава МИД Венгрии обвинил Украину во вмешательстве в выборы

В Венгрии не готовы менять дешёвый российский газ на дорогой американский

В Турции предрекли раздел Украины между Польшей и Венгрией

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен