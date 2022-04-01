В Венгрии не готовы менять дешёвый российский газ на дорогой американский

Премьер Венгрии Виктор Орбан признал, что Европа не может заменить российский газ дорогим американским.

Как сообщает Runews24, представитель Венгрии заявил, что его страна не собирается отказываться от поставок российских энергоресурсов в ущерб благополучию населения.

Альтернатива в виде дорого газа из США видится венграм неприемлемой.

Подобного мнения придерживается и глава австрийской компании OMV Альфред Штерн. Он предупредил о серьёзных последствиях, которые могут последовать из-за антироссийских санкций. Он подчеркнул, что у страны нет выхода к морю, поэтому доступ для государства к сжиженному газу затруднён.

"Мы находимся в сложном положении, мы не можем просто выйти из российского газа", — объяснил Штерн.