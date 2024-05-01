Рекомендации для поддержания хорошего внешнего вида от врача-косметолога Лилии Хуснуллиной

5 привычек, которые негативно сказываются на вашем внешнем виде

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя косметические процедуры, занятия фитнесом и правильное питание способствуют улучшению внешности, некоторые привычки могут помешать достичь желаемого эффекта. Часто это связано с обыденными действиями, такими как образ питания, сон, режим работы и другие.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Нины Добрев

Например, чрезмерное время, проведенное за гаджетами, может привести к бессоннице (что влечет за собой появление темных кругов под глазами и ухудшение цвета лица) и нарушению осанки.

Неправильное использование косметических средств

Также врач-косметолог Лилия Хуснуллина говорит, что вся уходовая косметика сопровождается инструкцией по применению, однако многие пользователи не следуют указаниям и используют кремы, маски и другие продукты по своему усмотрению. Такой подход может привести к тому, что ожидаемый эффект от использования средств не достигнется, а в некоторых случаях результат может оказаться противоположным.

Например, если крем для век наносить на подвижную часть века, он может попасть на слизистую оболочку и вызвать отечность глаз.

Если использовать патчи для век дольше рекомендуемого времени, это также может быть вредно и сделать веки отёчными.

К тому же, если не использовать базовый крем перед нанесением тонального крема, то можно столкнуться с воспалениями на коже.

Также, если использовать маски на основе глины при обезвоженной коже, можно ее пересушить.

Если видны расширенные сосуды на коже лица, лучше не использовать скраб, так как это может усилить покраснение. Вместо этого рекомендуется обратить внимание на энзимную пудру.

При склонности к отечности лица следует избегать использования увлажняющего крема с гиалуроновой кислотой, чтобы избежать возможного отечного эффекта.

Постоянное прикосновение к волосам (например, манипуляции с локонами или чесание затылка) может привести к быстрому загрязнению волос.

Излишняя мимика может привести к образованию мимических морщин.

Наконец, питье через соломинку может привести к заломам и морщинам в области губ.