Мнение священника об употреблении мёда во время поста

Священник Николай Захожий, настоятель Свято-Троицкого храма в городе Зима Иркутской области, поделился своим мнением о возможности употребления меда во время Великого поста. По его словам, нет никаких запретов или ограничений на употребление этого продукта во время поста.
Он пояснил, что мед происходит из цветочного нектара, что свидетельствует о его растительном происхождении. Богатый витаминами, микроэлементами и белком, мед может помочь постящимся компенсировать недостаток питательных веществ и улучшить их самочувствие.
Переживите это время, когда ваше тело станет более спокойным.
"Простые сухари или хлеб с медом — это уже разнообразная еда для постящихся людей", — пояснил священник.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.