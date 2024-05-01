Мнение священника об употреблении мёда во время поста

Мёд во время поста: ответ священника

0:49 Your browser does not support the audio element. Религия

Священник Николай Захожий, настоятель Свято-Троицкого храма в городе Зима Иркутской области, поделился своим мнением о возможности употребления меда во время Великого поста. По его словам, нет никаких запретов или ограничений на употребление этого продукта во время поста.

Он пояснил, что мед происходит из цветочного нектара, что свидетельствует о его растительном происхождении. Богатый витаминами, микроэлементами и белком, мед может помочь постящимся компенсировать недостаток питательных веществ и улучшить их самочувствие.