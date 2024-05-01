Рассказываем как делить ирисы

Ирисы украсят любой сад

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ирисы - это красивые и неприхотливые цветы, которые могут украсить любой сад. Они отличаются разнообразием цветов и форм, и многие садоводы любят их выращивать. Но как правильно делить ирисы, чтобы получить здоровые и красивые растения? В этой статье мы расскажем вам о нескольких способах деления ирисов и дадим полезные советы по уходу за ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый способ деления ирисов - это деление клубней. Этот метод подходит для большинства видов ирисов, включая бархатцы, германские и сибирские. Для начала выберите здоровые и крепкие растения, которые уже несколько лет растут на одном месте. Лучшее время для деления ирисов - это конец лета или начало осени, когда растения перестают цвести и переходят в состояние покоя.

Для начала отрежьте стебли ирисов на высоте около 15 см от земли. Затем осторожно выкопайте клубни с помощью лопаты, стараясь не повредить их корни. После этого разделите клубни на несколько частей, каждая из которых должна иметь хорошо развитые корни и почки. Обычно клубни можно разделить на 3-4 части, но если они очень большие, то можно разделить их на более мелкие кусочки.

После деления клубней необходимо обработать их раны. Для этого можно использовать специальный антисептик или обычную серу. Обработанные клубни следует высушить в тени в течение нескольких часов. После этого можно сажать их на новое место. Выберите для ирисов солнечное место с хорошо дренированной почвой. Расстояние между растениями должно быть не менее 30 см.

Второй способ деления ирисов - это деление ризом. Этот метод подходит для растений, у которых корневая система представлена ризомами, например, для луковичных ирисов. Для начала отрежьте стебли ирисов на высоте около 10 см от земли. Затем осторожно выкопайте ризомы и разделите их на несколько частей, каждая из которых должна иметь хорошо развитые корни и почки. Обработайте раны ризом антисептиком и высушите их в тени.