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Автор Игорь Рябов

В Турции предрекли раздел Украины между Польшей и Венгрией

Мир

Страны НАТО не имеют единства по поводу ситуации на Украине, а некоторые из них лелеют планы по разделу украинской территории, написал турецкий журналист Ильбер Васфи Сель в газете dikGAZETE.

В Турции предрекли раздел Украины между Польшей и Венгрией

"Два её (Украины. — Прим. ред.) западных соседа — Польша и Венгрия — могут пожелать вернуть некоторые регионы", — отметил корреспондент, ссылаясь на карту, которую ранее продемонстрировал польский телеканал TVP1.

На прошлой неделе бывший депутат Верховной рады Илья Кива обратил внимание на карту с "разделом" Украины. Судя по этому документу, Польша рассчитывает присоединить Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровненскую и Тернопольскую области, Румыния — Черновицкую область, а Венгрия — Закарпатье. При этом авторы карты "отдали" России республики Донбасса, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Турецкий журналист отметил, что территориальные интересы Польши и Венгрии противоречат позиции США и Великобритании по Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Польша, желающая отправить миротворцев Североатлантического альянса на Украину, "имеет виды" на некоторые украинские регионы. Министр предупредил, что введение миротворческого контингента НАТО будет иметь опасные последствия, так как может привести к прямому столкновению РФ и альянса.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато польша венгрия украина сергей лавров
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