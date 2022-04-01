Экс-депутат Рады Кива: Польша может попытаться заполучить Львовскую область

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Польша давно мечтает заполучить Львовскую область Украины и может попытаться это сделать на фоне российской спецоперации.

По его словам, недавно Североатлантический альянс перебросил 7 тысяч военнослужащих на территорию Польши в качестве миротворцев для усиления границы. Однако Кива убеждён: представители НАТО прибыли для выполнения совсем других задач. Как отметил экс-депутат, Запад будет пытаться реализовать свой территориальный интерес "в этой игре".

"Для Польши Львовская область всегда была сакральным вопросом. И, возможно, все резкие заявления поляков в отношении проводимой РФ специальной военной операции — это всего-навсего повышение ставок и торги за западные области Украины", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Ранее он опубликовал карту "раздела Украины", которая была показана в эфире одного из польских телеканалов. Бывший депутат Рады добавил, что сам факт появления такого документа означает готовность Запада к изменению украинских границ.