Экс-депутат Рады Кива показал польскую карту раздела Украины

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которая была продемонстрирована в эфире польского канала TVP1.

По его словам, сам факт появления такой карты в СМИ демонстрирует готовность Запада к изменению украинских границ. На снимке, появившемся в Telegram-канале бывшего депутата, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская и Тернопольская области Украины обозначены в составе Польши.

Авторы карты "присоединили" к Румынии Черновицкую область, к Венгрии — регион Закарпатья, а к России — Одесскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, ЛНР и ДНР.

В Польше считают, что в составе Украины после российской спецоперации по демилитаризации сохранятся лишь центральные и северные регионы государства.

"Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Всё, о чём мы ранее уже говорили, к чему готов Запад", — прокомментировал Кива.

Ранее экс-депутат Рады заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского следует признать "военным преступником" после удара ракетой "Точка-У" по мирному населению Донецка.