Глава МИД Венгрии обвинил Украину во вмешательстве в выборы

Украина пытается вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Венгрии, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позвонил в посольство своей страны в Будапеште, чтобы обсудить возможность его влияния на результаты венгерских выборов”, — говорит Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещён в РФ как экстремистская организация).

Выборы в Национальное собрание в Венгрии назначены на сегодня, 31 марта. Предвыборная гонка была напряженной, и последние опросы показывают, что правящая партия Орбана Фидес лидирует только в шестипартийном альянсе оппозиционных партий.

"По нашим данным, ведутся постоянные переговоры между киевскими властями и противниками венгерского правительства. Среди прочего, оппозиция уже пообещала Украине немедленно принять решение о поставках оружия Украине", — добавил Сийярто, повторив, что пока нынешнее правительство остается у власти, поставок "летальной помощи” в соседнюю страну не будет.

Напомним, в отличие от ряда других стран ЕС, Венгрия отказалась и сама отправлять оружие Киеву во время конфликта с Россией, и позволить другим государствам перемещать такие поставки через свою территорию. Будапешт также отказался поддержать новый раунд санкций против Москвы, особенно в энергетической сфере, утверждая, что они нанесут больше вреда Венгрии, чем России.

Украина пошла в отказ

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг обвинения Сийярто в попытках вмешательства в выборы, призвав Будапешт прекратить попытки "вовлечь Украину во внутриполитическую борьбу” и перестать использовать "горе украинцев”.

"Вместо того чтобы пытаться получить одобрение России, Венгрия должна сосредоточиться на продвижении единства в ЕС и НАТО, поскольку от этого зависит и ее безопасность", — заявил он.