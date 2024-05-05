Проблемы с волосами: основные причины выпадения и эффективные способы решения

Какие действия предпринять, если волосы начинают сильно выпадать

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Решение проблемы выпадения волос начинается с понимания их корневых причин. Помимо внешних факторов, таких как агрессивные процедуры ухода за волосами, стресс, нарушения кровообращения и инфекции могут быть виноваты в этом.

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Сначала стоит обратить внимание на внутренние факторы, такие как стресс и нарушения кровообращения, которые могут вызывать выпадение волос. Затем следует провести скрининг щитовидной железы, поскольку эндокринные расстройства могут быть одной из причин проблем с волосами. Проверка на наличие анемии также важна, так как недостаток некоторых веществ может оказывать негативное влияние на волосы. Не следует забывать и о важности витамина D, который играет ключевую роль в формировании волосяных фолликулов.

В случае подтверждения любых из этих проблем рекомендуется обратиться к специалисту для получения необходимого лечения.