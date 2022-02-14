Орбан: Венгрия не намерена уподобляться Западу и прогибаться перед Брюсселем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Евросоюза в том, что они ведут "священную войну во имя верховенства права, направленную на культурное отчуждение венгерского народа". Он призвал Брюссель не вмешиваться во внутренние дела страны.

Во время своего ежегодного выступления на тему "Состояние нации" Виктор Орбан призвал Европейский Союз проявлять терпимость к внутренней политике своей страны, без чего, по его мнению, будет невозможно "найти общий путь".

"Венгрия не хочет уподобляться Западной Европе. И то, что Запад не примет венгерскую политику в отношении семьи, для нас ожидаемо. Для них верховенство права — это средство, с помощью которого они хотят превратить нас во что-то похожее на них, — цитирует слова Орбана агентство DPA. — ЕС начал в отношении несогласных "священную войну" или даже джихад в пользу верховенства права, что привело к растущему культурному отчуждению".

Столкнувшись с этой ситуацией, Будапешт, по его словам, неоднократно делал Брюсселю "предложения о терпимости ".

DPA напоминает, что Виктор Орбан, хотя и неоднократно нападал на "брюссельских бюрократов", всегда сдерживался, чтобы не угрожать выйти из Евросоюза, хотя между Будапештом и ЕС много разногласий по поводу соблюдения верховенства права в Венгрии, по вопросам прав сексуальных меньшинств и мигрантов.

К слову, в копилку претензий еврочиновников Оран недавно положил новый повод для недовольства. Об этом - здесь.

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