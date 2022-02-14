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Автор Ольга Лебедева

Орбан: Венгрия не намерена уподобляться Западу и прогибаться перед Брюсселем

Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Евросоюза в том, что они ведут "священную войну во имя верховенства права, направленную на культурное отчуждение венгерского народа". Он призвал Брюссель не вмешиваться во внутренние дела страны.

Орбан: Венгрия не намерена уподобляться Западу и прогибаться перед Брюсселем

Во время своего ежегодного выступления на тему "Состояние нации" Виктор Орбан призвал Европейский Союз проявлять терпимость к внутренней политике своей страны, без чего, по его мнению, будет невозможно "найти общий путь".

"Венгрия не хочет уподобляться Западной Европе. И то, что Запад не примет венгерскую политику в отношении семьи, для нас ожидаемо. Для них верховенство права — это средство, с помощью которого они хотят превратить нас во что-то похожее на них, — цитирует слова Орбана агентство DPA. — ЕС начал в отношении несогласных "священную войну" или даже джихад в пользу верховенства права, что привело к растущему культурному отчуждению".

Столкнувшись с этой ситуацией, Будапешт, по его словам, неоднократно делал Брюсселю "предложения о терпимости ".

DPA напоминает, что Виктор Орбан, хотя и неоднократно нападал на "брюссельских бюрократов", всегда сдерживался, чтобы не угрожать выйти из Евросоюза, хотя между Будапештом и ЕС много разногласий по поводу соблюдения верховенства права в Венгрии, по вопросам прав сексуальных меньшинств и мигрантов.

К слову, в копилку претензий еврочиновников Оран недавно положил новый повод для недовольства. Об этом - здесь

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"Венгрия готова пойти против Евросоюза в связке с Россией"
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия брюссель евросоюз виктор орбан
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