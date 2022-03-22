Украина подозревает Венгрию в проросийской корысти

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук поставила под сомнение то, что она назвала “пророссийской” риторикой Венгрии, предположив, что желание “дешевого российского газа” или даже потенциальный захват земли может стоять за политикой Будапешта в отношении конфликта между Москвой и Киевом.

В длинном посте в Facebook* чиновница утверждала, что “даже не все российские сателлиты из бывшего Советского Союза ведут себя так, как власти Венгрии”.

Возмущает чиновницу то, что Венгрия не поддерживает санкции против России, отказывается предоставлять Украине оружие и даже “не пропускает оружие из других стран через их территорию".

“На самом деле они говорят " нет " всему. Еще немного – и официальная риторика Будапешта будет полностью пророссийской. Что это? Хотите дешевый российский газ? А может, хотите наше Закарпатье?

Верещук призвала Будапешт” присоединиться к цивилизованному миру“ и «не повторять ошибок Второй мировой войны, когда Венгрия сделала неправильный выбор“.

Напомним, во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит антироссийские санкции, включая санкции против российского газа и нефти, которые нанесут ущерб ее собственным интересам. Он также повторил, что Венгрия против любых предложений, связанных с отправкой солдат НАТО в Украину или созданием бесполетной зоны над страной, объяснив, что такие действия повысят риск более масштабной войны.

*запрещённая в России экстремистская организация