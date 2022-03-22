Вице-премьер Украины Ирина Верещук раскритиковала Венгрию за отказ от поставок вооружения Киеву. Она назвала позицию Будапешта пророссийской и предположила, что венгерские власти хотят заполучить "дешёвый российский газ" или "украинское Закарпатье".
По словам Верещук, действия руководства Венгрии вызывают "неприятное удивление", поскольку Будапешт отказывается вводить санкции против России, поставлять вооружение Киеву и пропускать через свою территорию поставки оружия из других стран.
Вице-премьера возмутило то, что Венгрия на всё отвечает "нет", и Верещук сразу заподозрила Будапешт в пророссийских взглядах.
"Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?" — написала вице-премьер в американской соцсети, которая признана в России экстремистской.
По мнению Верещук, Венгрии не удастся "наживаться на проблемах соседа". Она призвала венгерские власти принять позицию "цивилизованного мира" и сделать правильный выбор, чтобы не повторять ошибок Второй мировой войны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.