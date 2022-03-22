Вице-премьер Украины обвинила Венгрию в желании захватить Закарпатье

Вице-премьер Украины Ирина Верещук раскритиковала Венгрию за отказ от поставок вооружения Киеву. Она назвала позицию Будапешта пророссийской и предположила, что венгерские власти хотят заполучить "дешёвый российский газ" или "украинское Закарпатье".

По словам Верещук, действия руководства Венгрии вызывают "неприятное удивление", поскольку Будапешт отказывается вводить санкции против России, поставлять вооружение Киеву и пропускать через свою территорию поставки оружия из других стран.

Вице-премьера возмутило то, что Венгрия на всё отвечает "нет", и Верещук сразу заподозрила Будапешт в пророссийских взглядах.

"Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?" — написала вице-премьер в американской соцсети, которая признана в России экстремистской.

По мнению Верещук, Венгрии не удастся "наживаться на проблемах соседа". Она призвала венгерские власти принять позицию "цивилизованного мира" и сделать правильный выбор, чтобы не повторять ошибок Второй мировой войны.