Запад обвинил сербов и венгров в "игнорировании нужд истерзанной Украины"

Победы в Сербии и Венгрии правящих партий и лично Александра Вучича и Виктора Орбана вызваны не упадком демократии и не "игнорированием нужд истерзанной войной Украины", а грамотной национальной политикой.

Исторические победы Орбана и Вучича

Виктор Орбан победил на четырёх подряд парламентских выборах. Его консервативная партия ФИДЕС набрала 54,6% (в 2018-м — 49,3%), это лучший результат партии с момента прихода к власти в 2010 году. Оппозиционная проевропейская коалиция во главе с лидером движения "Венгрия для каждого" Петером Марки-Заем набрала 28%. Орбан в коалиции с христианской партией получит абсолютное большинство в парламенте.

"Весь мир мог видеть здесь в Будапеште победу христианской, демократической политики, победу консервативной и патриотической политики. Мы посылаем сообщение Европе, что это не прошлое, это будущее", — сказал Орбан.

Президент Сербии Александр Вучич установил рекорд в политической истории страны, второй раз подряд одержав победу в первом туре президентских выборов. Он избран сроком ещё на пять лет, набрав 58% голосов, а его Сербская прогрессивная партия набрала 42,9% голосов и вместе с Социалистической партией Сербии (11,4%) получит большинство в парламенте и останется у власти.

"Сербия будет стремиться сохранить партнёрские и дружеские отношения с Россией. Я гарантирую, что в Сербии никто никогда не исключит Достоевского из школ, так как Достоевский больше всех остальных писателей в мире вместе взятых. Никто не исключит из оперы Чайковского", — сказал Вучич.

Венгры и сербы не захотели жертвовать во имя Украины

Bloomberg отмечает, что два европейских политика, которые поддерживали "теснейший союз" с президентом России Владимиром Путиным, одержали крупную победу на выборах 3 апреля несмотря на то, что результат противоречил прогнозам опросов. Особенно в Венгрии, где западные эксперты предсказывали жёсткую конкуренцию, после того как оппозиционные партии объединились.

Bloomberg добавляет, что победа правящих партий отодвинет в Венгрии и Сербии "на задний план" взгляды на упадок демократии и "нужды истерзанной войной Украины".

The Wall Street Journal пишет, что победа Виктора Орбана ввергает Европу в масштабную "битву". Считается, что этот результат, вероятно, усугубит разногласия внутри западного альянса по поводу того, чем избиратели должны пожертвовать ради Украины, и что шансы на дальнейшие санкции против РФ уменьшились в результате результатов выборов в Венгрии, особенно в отношении энергетики.

Tagesschau отмечает, что аналитики объясняют неожиданно высокий уровень успеха правительства Орбана тем, что избиратели довольны ситуацией в стране. "За 12 лет правления Орбана условия жизни многих венгров улучшились", — отметил автор статьи.

Газета предупреждает, что Венгрия и Сербия столкнутся с "большей международной изоляцией", чем раньше, с риском потери 1 млрд евро в виде субсидий для Венгрии и замедлением переговоров о вступлении в ЕС для Сербии.

Но отметим, что, получая российский газ по 270 евро за тысячу кубометров, они ликвидируют все финансовые потери, а Сербии и так по многим причинам (главная — непризнание Косова) членство в ЕС не светит.

Национальные интересы превыше других любых

Достигнутый результат в этих странах объясняется сбалансированной политикой, ориентированной не на удовлетворение интересов США, а на национальные приоритеты: оба правительства в отличие от многих других в европейских странах отказались от брюссельских рекомендаций и не позволили населению пострадать от роста цен на энергоносители, заключив с РФ выгодные договора на поставку газа. Орбан вообще обеспечил населению рост благосостояния.

В Сербии аналогичная картина.

"Лично я вижу устойчивый прогресс и проголосовал в соответствии с этой позицией", — сказал AFP сербский 52-летний государственный служащий Милован Кристи после голосования в Белграде.

И, конечно, сербы не могли не поддержать Россию в украинском конфликте, поэтому шансов у прозападного соперника Вучича не было.

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