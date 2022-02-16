Притесняете ЛГБТ? Вон из Евросоюза! Польша и Венгрия на перепутье

Венгрия и Польша могут лишиться миллиардных субсидий из-за отказа следовать либеральным ценностям ЕС. На карту поставлены внутренняя сплоченность и геополитическое положение Евросоюза.

Суд Европейского союза (СЕС) отклонил во вторник иск Польши и Венгрии о признании механизма, обеспечивающего верховенство закона ЕС над национальным, недействительным, что даст возможность Европейской комиссии сократить финансирование этих стран.

Венгрия не должна защищать детей от пропаганды гомосексуализма

Особенно принципиальна позиция Венгрии, где премьер-министру Виктору Орбану предстоят парламентские выборы 3 апреля, впрочем, и Польша тоже отрицает правонарушения. Обе страны обвиняют ЕС в навязывании либеральной толерантности, чуждой консервативным и католическим ценностям их народов.

"Это решение является живым доказательством того, что Брюссель злоупотребляет своей властью, провоцируя беспрецедентные нападения на нашу страну", — заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в своем посте в Facebook.

"Европейский суд вынес политически мотивированное решение из-за Закона о защите детей!" — сказала она, имея в виду принятый в прошлом году закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Закон, в частности, предусматривает, что школьные уроки, посвященные вопросам сексуальности, не могут пропагандировать смену пола или гомосексуализма, а государство должно защищать право ребенка на гендерную идентичность при рождении.

Варга заявила на конференции в среду, что венгерское правительство получило письмо из Брюсселя, в котором говорится, что Венгрия должна изменить закон о защите детей (считая его гомофобным), хотя этот вопрос является национальной компетенцией.

"Проблема именно в законе о защите детей, а не в верховенстве права", — подчеркнула она.

Премьер Орбан заявил несколько дней назад, что Венгрия может выйти из ЕС, если мнение венгров не будет учтено.

Польше вменяется не иметь "зон", свободных от ЛГБТ

Что касается Польши, то там претензии у ЕС по судебной реформе, согласно которой правительство Польши отправлять судей из судов низшей инстанции в высшую или отстранять без объяснения причин и по "зонам", свободным от ЛГБТ. Имеются в виду воеводства, которые об этом объявили, но потом под давлением отказались.

Министр юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что Польша может отказаться от взносов в европейский бюджет. Таким образом, приостановленные европейские средства будут компенсированы польским бюджетом.

Премьер Матеуш Моравецкий оценил решение СЕС как элемент расширения компетенции ЕС, что, по его мнению, является "очень опасным процессом".

Он заявил, что институты ЕС не должны сами устанавливать пределы своей компетенции.

"Пределы компетенции строго определены в договорах. В них мы предоставили только некоторые полномочия органам ЕС, а целый ряд других остался у государств-членов. Процесс расширения компетенций очень опасен, когда идёт процесс идеологического и институционального спора в ЕС", — сказал Матеуш Моравецкий.

Не послушаетесь — лишитесь миллиардов евро

Высшая судебная инстанция Евросоюза в октябре обязала Польшу выплачивать один миллион евро штрафа ежедневно за неисполнение решения об отмене закона о судебной реформе и приведение законодательства в соответствие с законами ЕС.

Тридцать шесть миллиардов евро из средств на восстановление после пандемии, предназначенных для Польши, и 7 миллиардов евро для Венгрии уже заморожены.

Могут быть отобраны и субсидии из долгосрочного бюджета ЕС (а это более 100 млрд евро для Польши и более 50 млрд для Венгрии).

Теперь ЕС потребуется несколько недель, чтобы официально начать процесс сокращения финансирования Будапешта и Варшавы, и ожидается несколько месяцев политического торга.

"Весьма вероятно, что механизм будет запущен против Венгрии, возможно, в марте, но ещё не против Польши", — сказал Муджтаба Рахман из консалтинговой компании Eurasia Group. По его мнению, любая приостановка бюджетных средств ЕС маловероятна до третьего или четвертого квартала этого года — если это вообще произойдет.

Выйдут ли Венгрия и Польша из Евросоюза

В комментарии для Pravda. Ru cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко отметил, что Польша является главным получателем субсидий из Евросоюза, и, например, её сельское хозяйство, в основном, развивается за счет этих субсидий.

К тому же, по словам эксперта, Польша претендует на то, чтобы быть центром силы в Европе, противостоящим германскому доминированию. Эта идея очень нравится американцам, и они ее всячески поддерживают и всячески снабжают Варшаву всякого рода аргументами и другими возможностями.

"Я думаю, что вот эти две причины, безусловно, будут определять то, что Польша не будет выходить из ЕС", — сказал эксперт.

Что же касается Венгрии, то она стремится проводить в отличие от Польши самостоятельную национальную политику, не соперничая с другими странами. Венгрия, подчеркнул эксперт, выстраивает свои собственные отношения с Россией и другими странами (Турция), они носят деловой характер, не подпадая под влияние американцев

По мнению Владимира Оленченко, Будапешт может поставить вопрос о выходе из Евросоюза, если будут нарушаться его суверенитет и право, но пока таких движений нет. Скорее всего, Виктор Орбан, если выиграет выборы, будет бороться внутри ЕС.

"Если Евросоюз будет оказывать давление, то Венгрия может поставить вопрос о том, чтобы рассмотреть возможность изменения или своего статуса в Евросоюзе, или вообще учредительных документов Евросоюза", — сказал Владимир Оленченко.

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