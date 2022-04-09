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Автор Мирослав Марков

Зеленского попросили доказать подлинность событий в Буче

Мир

Глава одной из стран Евросоюза попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства подлинности произошедшего в городе Буча. Как пишет немецкая газета Bild, это "худшая вещь, которую Зеленский слышал за последние дни". Одновременно с этим, украинский лидер не назвал имени политика, задавшего такой вопрос, но ответил утвердительно, когда его спросили, был ли спрашивающий главой правительства одного из государств Евросоюза.

Ранее там же Зеленский назвал Германию ответственной за задержки в наложении на Россию новых санкций, касающихся эмбарго на нефть и газ.

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
украина германия евросоюз владимир зеленский
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