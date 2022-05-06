Кто такой Шарий и почему он — "ни разу не пророссийский" — мешает Зеленскому

Пятого мая в Испании задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде украинского блогера и политика Анатолия Шария. Киевские власти обвиняют его в госизмене.

Несмотря на то что он имеет политическое убежище в ЕС, представитель президента Незалежной заявил, что по завершении процесса экстрадиции журналиста будут судить в Киеве.

Обвинения в пророссийской пропаганде

На Украине Анатолия Шария называют "пророссийским политиком". Хотя оснований для этого нет:

он считает Крым украинским и не призывает к воссоединению ЛДНР с Россией;

на выборах 2019 года поддерживал "Слугу народа".

А в госизмене его начали "подозревать" ещё в феврале прошлого года, когда ни о какой спецоперации и речи не шло.

Кому насолил Шарий. Если по фактам

Имя Анатолия Шария "зазвучало" на Украине в 2008 году, когда он стал руководить отделом расследований издания "Обозреватель". Его материалы стоили карьеры многим "важным шишкам":

Октябрь 2009 года — статья про превращённый в бордель для высокопоставленных и богатых педофилов детский дом "Жемчужинка" в Одессе.

2011 год — серия журналистских расследований на тему "крышевания" наркоторговли управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Статьи о взяточничестве руководства МВД, после которых на журналиста начали активно давить: стреляли по машине, проводили ночные обыски, нападали на улице.

Политэмигрант

Седьмого февраля 2012 года Шарий был объявлен во всеукраинский розыск, в марте попросил убежища в Литве.

Летом 2012 года был признан политическим беженцем и получил убежище в Евросоюзе.

Находясь за границей, Шарий "не успокоился": активно комментировал майданные события и разоблачал фальсификации в укроСМИ. Он сам называл себя "борцом с майданными" властями" и "врагом президента Украины Петра Порошенко".

Фейков становилось всё больше, работы у Шария прибавлялось.

Поверил Зеленскому?

Как противник Порошенко Шарий в период предвыборной кампании поддержал его оппонента — Владимира Зеленского. И здорово ему помог:

вскрыл махинации штаба Порошенко со списками избирателей, расставление "порошенковского большинства" в избирательных комиссиях, опубликовал доказательства того, что компания тогда ещё действующего президента "Ленинская Кузня" принимала активное участие в отмывании денег путём продажи госпредприятиям заведомо непригодных запчастей по завышенной цене.

В июне 2019-го создал "Партию Шария", которую намеревался привести в Раду и там помогать новой власти наводить порядок.

Как стал "врагом народа"

Шарий постепенно становился очень популярной и авторитетной медиаперсоной, постоянно выступая в качестве спикера или комментатора на различных политических телепрограммах. Параллельно вел собственный блог.

15 июня 2020 года организовал мирный митинг у Офиса президента. Требование — прекращение бездействия полиции на действия всё более распоясывающихся в стране радикалов. Единственный итог — нападения националистов на сторонников партии Шария. Кстати, сам политик-блогер уверен: приказ на это был отдан Офисом президента.

И с этого момента, что называется, понеслось. Обвинения были предъявлены:

в отмывании доходов, нажитых преступным путем;

незаконном финансировании партии через подставную организацию, но Шарий, воспользовавшись расследованием канала Bihus.Info, подал заявление о незаконном финансировании партии "Слуга Народа", которая в ходе предвыборной кампании получала миллионные средства от продавцов супермаркетов и безработных.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила Шарию о подозрении его в совершении преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Государственная измена и Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

25 февраля он объявлен в государственный розыск. К этому моменту Шарий получил политическое убежище в Испании, которая теперь выдаёт Анатолия Шария — в нарушение норм международного права — Украине.

Что ждет Шария после экстрадиции

По мнению аналитиков и интернет-сообщества, ничего хорошего. Судя по заявлению, сделанному Антоном Геращенко:

"Шария ждет солидный срок, а его жене нужно готовиться к роли зека".

И более откровенному комментарию нардепа Алексея Гончаренко:

"Толик будет отвечать по двум статьям, одна из которых — госизмена. Ждем подонка в Киеве, ему самое место в украинской тюрьме".

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