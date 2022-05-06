Пятого мая в Испании задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде украинского блогера и политика Анатолия Шария. Киевские власти обвиняют его в госизмене.
Несмотря на то что он имеет политическое убежище в ЕС, представитель президента Незалежной заявил, что по завершении процесса экстрадиции журналиста будут судить в Киеве.
На Украине Анатолия Шария называют "пророссийским политиком". Хотя оснований для этого нет:
А в госизмене его начали "подозревать" ещё в феврале прошлого года, когда ни о какой спецоперации и речи не шло.
Имя Анатолия Шария "зазвучало" на Украине в 2008 году, когда он стал руководить отделом расследований издания "Обозреватель". Его материалы стоили карьеры многим "важным шишкам":
Седьмого февраля 2012 года Шарий был объявлен во всеукраинский розыск, в марте попросил убежища в Литве.
Летом 2012 года был признан политическим беженцем и получил убежище в Евросоюзе.
Находясь за границей, Шарий "не успокоился": активно комментировал майданные события и разоблачал фальсификации в укроСМИ. Он сам называл себя "борцом с майданными" властями" и "врагом президента Украины Петра Порошенко".
Фейков становилось всё больше, работы у Шария прибавлялось.
Как противник Порошенко Шарий в период предвыборной кампании поддержал его оппонента — Владимира Зеленского. И здорово ему помог:
В июне 2019-го создал "Партию Шария", которую намеревался привести в Раду и там помогать новой власти наводить порядок.
Шарий постепенно становился очень популярной и авторитетной медиаперсоной, постоянно выступая в качестве спикера или комментатора на различных политических телепрограммах. Параллельно вел собственный блог.
15 июня 2020 года организовал мирный митинг у Офиса президента. Требование — прекращение бездействия полиции на действия всё более распоясывающихся в стране радикалов. Единственный итог — нападения националистов на сторонников партии Шария. Кстати, сам политик-блогер уверен: приказ на это был отдан Офисом президента.
И с этого момента, что называется, понеслось. Обвинения были предъявлены:
16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила Шарию о подозрении его в совершении преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
25 февраля он объявлен в государственный розыск. К этому моменту Шарий получил политическое убежище в Испании, которая теперь выдаёт Анатолия Шария — в нарушение норм международного права — Украине.
По мнению аналитиков и интернет-сообщества, ничего хорошего. Судя по заявлению, сделанному Антоном Геращенко:
"Шария ждет солидный срок, а его жене нужно готовиться к роли зека".
И более откровенному комментарию нардепа Алексея Гончаренко:
"Толик будет отвечать по двум статьям, одна из которых — госизмена. Ждем подонка в Киеве, ему самое место в украинской тюрьме".
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