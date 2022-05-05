В Службе безопасности Украины проинформировали о задержании в Испании журналиста Анатолия Шария, которого обвиняют в госизмене, по запросу украинской стороны.
"В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, который подозревается в государственной измене. Правоохранительные органы Испании задержали его 4 мая 2022 года", — сообщил спикер СБУ Артём Дехтяренко.
По его словам, это задержания журналиста стало возможным благодаря тесному сотрудничеству СБУ, Офиса генпрокурора, международным партнёрам и многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
Отмечается, что против Шария на Украине возбуждены два уголовных дела по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
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