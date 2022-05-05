Профессор ВШЭ Таболин допустил расстрел Шария на Украине

Профессор Высшей школы экономики Владимир Таболин рассказал Pravda.Ru о судьбе украинского блогера Анатолия Шария, которого задержали в Испании по запросу Украины.

Таболин считает, что Испания экстрадирует Шария на Украину.

"Если Шария по украинскому ордеру задержали, значит, будут отдавать в Украину. Если Киев обвиняет его в госизмене, значит, возбуждено уголовное дело. Испанская полиция осуществляет просто функции задержания. Решать дальше будет, наверное, испанский суд. Судя по тому, что сейчас всё делается для Украины, то, наверное, передадут", — сказал профессор.

Он предположил, что на Украине Шария могут расстрелять.

"Я не удивлюсь, если его расстреляют. Сейчас законодательство Украины представляет из себя такое решето", — отметил собеседник издания.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что полиция Испании задержала Шария по подозрению в госизмене. По данным СМИ, в ближайшее время задержанный будет экстрадирован на Украину.