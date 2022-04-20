Писатель Уэльбек пророчит Макрону победу на выборах президента Франции

Современный французский литератор Мишель Уэльбек в некоторой степени может считаться пророком. Во всяком случае, в опубликованном в 2010 году романе "Серотонин" им предсказан бунт "жёлтых жилетов", протестовавших против повышения цен на топливо. Четырьмя годами ранее увидело свет его произведение о Франции под властью исламистов "Покорность" (оригинальное французское название soumission совпадает с переводом арабского слова "ислам"). Именно в этот день был совершён теракт против карикатуристов журнала "Шарли Эбдо".

Нет пророка в своём отечестве

Действие — традиционно вышедшего 7 января — нового романа "Уничтожить" (Anéantir) происходит в 2027 году, в конце второго срока президента, который смахивает на Эммануэля Макрона. Уэльбек не просто предсказывает переизбрание Макрона на второй срок, но обещает, что Франция превратится в конкурентоспособную державу с промышленно мощной экономикой.

В этом президенту помог нынешний министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, которого протагонист считает "вероятно, величайшим министром финансов со времён Кольбера". Этот министр финансов и главный советник Людовика XIV действительно добился определённых успехов, однако историки неоднозначно оценивают результаты проводимой им политики.

Жан-Батист Кольбер в 1664 году от имени "Короля-солнца" утвердил систему выплаты пенсий и вознаграждений литераторам, чем весьма удивил всю тогдашнюю Европу.

"Очевидно, что король, даже если и разыгрывает из себя Аполлона — покровителя искусств, делает это не ради искусства, а из чисто политических соображений", — отмечает не так давно скончавшийся французский историк, автор биографии Луи XIV Франсуа Блюш (François Bluche).

Скептически настроенный в отношении избрания тогда ещё мало кому известного Макрона писатель Уэльбек был приятно удивлён, когда новоизбранный президент вручил ему орден "Почётного легиона". Невыразимо прекрасная и притягательная для французов Россия ещё не начала своего движения на Запад. Напившийся в осенней Москве 2007 года русской водки Мишель Уэльбек пожелал своему (тоже немало принявшему на грудь) младшему коллеге Фредерику Бегбедеру в своём творчестве "соблюдать баланс между вагиной и Богом".

Некогда два неизвестных

Разница между Марин Ле Пен и Эммануэлем сокращается со страшной силой. Из года в год, из первого тура во второй. Оба возникли из неизвестности. Пойти по стопам отца Жана-Мари Ле Пена предназначалось старшей сестре Мари-Каролин Ле Пен. Судьба распорядилась иначе. Бразды правления "Национальным фронтом" от отца приняла Марин.

Официально не заявленного на пост президента Франции Доминика Стросс-Кана обвинили в сексуальных домогательствах. Этот фаворит сошёл с президентской гонки, досрочно завершив свои полномочия на посту главы Международного валютного фонда. Так на политическом горизонте возникла фигура основателя новоиспечённой партии "Вперёд, Республика!"

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила право открыть теледебаты перед вторым туром выборов главы республики. Последнее слово также будет предоставлено ей. Некоторые наблюдатели считают, что от этой телевизионной дуэли многое зависит. Скептики уповают на непредсказуемость вечно мятежных французов. Они могут спутать все карты.