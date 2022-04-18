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Автор Петр Ермилин

Читатели Daily Mail сочли неуместным фото Макрона на кожаном диване

Мир

Официальный фотограф лидера Франции Эммануэля Макрона в преддверии второго тура голосования на президентских выборах выпустил серию закулисных фотографий.

Читатели Daily Mail сочли неуместным фото Макрона на кожаном диване

На одной из них Макрон запечатлён на жёлтом кожаном диване в наполовину расстегнутой рубашке, при этом на его груди заметны густые волосы.

Публикацию такого рода снимков сочли уместным далеко не все читатели британского издания Daily Mail.

"Сначала его элитная военная форма, теперь это. Он в отчаянии и плохо советуется. Он потерпел неудачу на мировой арене, бесполезен … и вот почему за него снова проголосуют, это французский путь", — написал Chaol Ghleann.

"С таким количеством волос на груди у Макрона, вероятно, тоже есть волосы на спине. Интересно, может ли он качаться на деревьях?" — спросил Harry 122.

"Слишком много волос на груди для государственного чиновника", — констатировал samwise3.

"Мистер Макрон, немедленно наденьте рубашку! Он напоминает старый анекдот, где пластический хирург делал узел на макушке женщины, чтобы справиться с морщинами на лице", — призвал Gibz0163.

"Я всегда знал, что в этом человеке есть что-то немного "не так". Однако мне не пришло в голову, что он был снежным человеком, путешествующим инкогнито и выдающим себя за политика", — пошутил Bloved 2.

"Это просто ужасно. Прошу, во имя всего хорошего, что есть на свете, давайте помолимся, чтобы у Джонсона не возникло подобных идей", — подчеркнул Pans2000.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция великобритания эммануэль макрон
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