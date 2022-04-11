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Автор Игорь Буккер

Выборы во Франции: США и ЕС затаили дыхание

Мир » Европа » Евросоюз

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. После подсчёта бюллетеней действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов. Лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поддержали 23,15% избирателей.

Выборы во Франции: США и ЕС затаили дыхание

Несмотря на прогнозы большинства западных экспертов о низкой явке на первом туре выборов президента Франции, к 17 часам по среднеевропейскому времени проголосовало 65 процентов имеющих право голоса избирателей. Как отмечали в парижском Министерстве внутренних дел, это чуть меньше, чем в это же время было зафиксировано на предыдущих выборах (69,42 %) 2017 года.

Согласно статистике, наибольшее количество посетило избирательные участки в 2007 году. Тогда к урнам пришли почти три четверти зарегистрированных избирателей (73,63 %). Отчасти сравнительно низкую явку по сравнению с предыдущими выборами можно объяснить скверной организацией процесса. Как сообщает радио France-Blast, в столице наблюдаются "многочасовые очереди" и "некоторые люди уходят, так как не хотят ждать".

Первую тройку из дюжины претендентов на высший государственный пост, согласно опросам, составили:

  • действующий президент Франции Эммануэль Макрон,
  • лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен,
  • руководитель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Слоган президентской кампании Ле Пен: "Без него — с ней"

Как образно выразился современный французский путешественник и писатель Сильвен Тессон: "Франция — это рай, жители которого думают, что они в аду". Этому способствует ряд факторов:

  • структурные изменения в промышленности,
  • высокий уровень безработицы,
  • демонтаж государства в провинциях,
  • снижение покупательной способности малоимущих слоев населения,
  • увеличение пенсионного возраста,
  • недовольство пребыванием в ЕС,
  • террористические вылазки исламских экстремистов.

Рейтинг Макрона опустился в конце 2018 года во время протестов по всей стране "жёлтых жилетов", которые начинали с возмущения против повышения цен на топливо, а дошли до требования отставки президента. Глава государства пошёл на некоторые уступки, но тут грянул украинский кризис с резким ростом цен на энергоносители и продукты питания.

У заинтересованной стороны осталась слабая надежда, что избиратели сочтут неразумным менять коней на переправе и предпочтут не экспериментировать. Но чем ближе приближалась дата выборов, тем быстрее сокращалась разница между Макроном и Ле Пен. Извечная соперница Макрона по выборам, Марин пугает коллективный Запад своей "пророссийской" позицией. На самом деле глава "Национального объединения", в отличие от президента, больше озабочена внутренними проблемами, чем украинским кризисом.

Партии не могут повлиять на выбор

Шарль де Голль сознательно разработал конституцию Пятой республики в противовес партийному государству. Длившийся годами кризис доверия усугублялся коррупционными скандалами и особенно сильно ударил по правящей партии.

Правительство последовательно игнорировало оппозицию и не приняло почти ни одного из их предложений. Во время пандемии Макрон единолично постановил устроить три локдауна, месяцами длившиеся ограничения на свободное передвижение и соблюдение дистанции. Находясь в изоляции, президент принимал эти далеко идущие решения без дебатов в парламенте и без ответов на вопросы журналистов.

В соответствии с законодательством, если в первом туре ни один из кандидатов не наберёт абсолютного большинства — 50% плюс один голос, состоится второй тур. Этого не удавалось ни одному кандидату с тех пор, как в 1962 году были введены прямые выборы.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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