Политолог Нарочницкая: Марин Ле Пен не будет президентом Франции

На этой неделе состоится второй тур президентских выборов во Франции. Почему шансы Марин Ле Пен на победу крайне малы, несмотря на вроде бы небольшой отрыв от Эммануэля Макрона; какую политику в отношении России будет проводить Макрон в случае своего переизбрания, рассказала Pravda.Ru ведущий сотрудник Института Европы Екатерина Нарочницкая.

Давление усиливается

— Екатерина Алексеевна, как результат выборов во Франции может сказаться на российско-французских отношениях?

— В случае своего переизбрания Макрон в целом будет продолжать линию, которую проводил. До недавнего времени Франция в евроатлантическом союзе была противовесом ястребиной линии в отношении России. Она стремилась в силу внутриполитического запроса и геополитических интересов играть роль посредника в диалоге ЕС с Россией.

Со стороны Макрона было кое-что сделано для того, чтобы вывести из тяжёлого кризиса российско-западные отношения, куда они зашли после 2014 года, который стал часом истины.

Франция многое сделала, чтобы вернуться к нормальным отношениям. Но сейчас разворачивается полуподспудное противостояние России нового западного проекта — глобалистского проекта нового мира. Это противостояние переходит в совершенно другую стадию, потому что очевидно, что речь идёт не только об Украине. Макрон и раньше действовал в русле евроатлантической стратегии, но в её рамках пытался поддерживать нормализацию отношений с Россией. Сейчас, несмотря на то, что элементы сдержанности в его позиции сохраняются (в вопросах экономики, санкций), но он уже присоединился к самой жёсткой линии давления на Россию.

Два разных пути

— Что касается Марин Ле Пен, вероятность того, что она победит, существует, но она очень мала. Даже если Ле Пен победит — вспомните Трампа. Миллиардер, опирающийся на одну из двух крупнейших партий страны — республиканцев. Тем не менее ему практически не дали действовать, организовали импичмент. Это глубинное государство. Оно и во Франции очень сильное.

У Марин Ле Пен всё-таки нет среди элиты такой сильной опоры, как у Трампа. Поэтому она вряд ли сможет что-то изменить.

Хотя, я думаю, что какие-то попытки были бы. Возможно, были бы даже некоторые изменения. В любом случае это был бы шок для Франции, чьё развитие могло бы пойти в другом направлении.

Что касается Макрона, всё будет зависеть от успеха нашей спецоперации на Украине. И самое главное — от нашей решимости осуществить перезагрузку системы внешних связей и собственной стратегии развития:

экономического,

социального,

культурного,

цивилизационного.

Если мы будем успешно и твёрдо идти по этому пути — это задача исторического масштаба. Если мы будем добиваться успеха на этом пути, то Макрон в силу интересов Франции будет стремиться найти более гибкий вариант взаимодействия Европы с Россией. Хотя основной вектор идёт в сторону серьёзного разрыва.