Ле Пен: налаживание диалога с Россией необходимо ради безопасности в ЕС

Кандидат на кресло президента Франции Марин Ле Пен заявила, что Европе важно идти на сближение с Россией. Она уверена, что Западу важно пойти на это, потому что хорошие отношения с РФ — залог безопасности всего европейского континента.

"Россия — великая держава, сближение с которой необходимо Европе в интересах безопасности континента", — сказала Ле Пен.

Ранее кандидат от "Национального объединения" напомнила, что вопрос принадлежности Крыма не вызывает сомнений, потому что полуостров вернулся в состав России в результате референдума. Такой вывод Ле Пен озвучила в ходе эфира на радиостанции France Bleu.

Марин Ле Пен — участник второго тура президентских выборов во Франции наряду с действующим главой государства Эммануэлем Макроном. Второй тур выборов запланирован на 24 апреля.