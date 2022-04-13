Марин Ле Пен: считаю Крым российским и не жалею о запрете въезда на Украину

Кандидат в президенты Франции, лидер оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что до сих пор считает Крым российским и не жалеет о запрете въезда на Украину.

Журналист напомнил Ле Пен, что ранее она признавала российский статус Крыма в своих заявлениях.

"Я и сейчас не отрицаю этого, потому что там был референдум. Крым был украинским 26 лет, раньше он был российским, и люди решили воссоединиться с Россией", — сказала политик в интервью телеканалу BFM TV.

Она отметила, что не поехала бы сейчас в Киев, даже если бы была такая возможность. Ле Пен выразила надежду, что после победы в президентских выборах украинские власти отменят ей запрет на въезд.

"Но я об этом не сожалею. Историю не переписать", — добавила она.

В воскресенье, 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов, после которого с небольшим отрывом лидирует президент страны Эммануэль Макрон, набравший 27,84% голосов. Марин Ле Пен (23,15% голосов) поборется за президентское кресло во втором туре, который пройдёт 24 апреля.

Ранее Ле Пен призналась, что если станет президентом Франции, то выведет страну из Североатлантического альянса и выступит за стратегическое сближение НАТО и России.